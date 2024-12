Draymond Green revela grande ajuda de Steve Kerr ao Warriors

“Ele [Steve Kerr] me ajudou muito. Primeiramente, a quantidade de coisas que ele me ensinou sobre vencer, coisas que eu nem sabia. Só isso já é o suficiente”, destacou Green. “Ele me ensinou sobre como vencer uma série de playoffs, como avaliar algumas situações, como fazer ajustes durante os playoffs”.

Publicidade

Apesar de todas as polêmicas e da fama de maldoso, Draymond Green se tornou o coração do Golden State Warriors. Nesse sentido, o veterano de 34 anos conquistou quatro títulos da NBA com a franquia. Dessa forma, Green escreveu seu nome na história do Warriors com seus títulos ao longo dos anos.

Enquanto isso, Steve Kerr se consolidou como um dos maiores campeões da NBA. Como jogador, venceu a liga por cinco oportunidades, três pelo Chicago Bulls e duas pelo San Antonio Spurs. Porém, como treinador, Kerr atingiu um sucesso semelhante e geracional com o Golden State Warriors e sua equipe que moldou o basquete moderno com seus arremessos do perímetro. O treinador chegou ao time de San Francisco em 2014 (quando ainda era em Oakland) e já conquistou quatro títulos com a franquia.

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA.