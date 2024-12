Publicação mostra que Jordan Poole e Draymond Green seguem inimigos

A história de Jordan Poole e Draymond Green tomou um rumo sem volta quando os jogadores brigaram em um treino do Golden State Warriors em 2022. A princípio, o veterano não gostou de um comentário do ala-armador e revidou com um soco. Desde então, a relação entre os dois ficou estremecida e o jogador de 25 anos acabou trocado para o Washington Wizards.

No entanto, ambos seguem trocando indiretas. A partida entre Warriors e Wizards desta temporada ficou marcada por uma série de provocações. Primeiramente, Jordan Poole matou uma bola tripla e apontou para Draymond Green. Em seguida, foi a vez de Stephen Curry acertar um chute do perímetro sob a marcação de Poole. Assim, Green devolveu o mesmo gesto.

Sobretudo, essa história ganhou um novo capítulo após o Warriors sofrer uma das piores derrotas dos últimos anos. Isso porque Golden State perdeu de forma acachapante para o Memphis Grizzlies por 144 a 93. Além disso, o duelo marcou uma atuação sofrível de Stephen Curry e, principalmente, de Draymond Green. Afinal, o ala-pivô sai de quadra sem anotar nenhuma estatística relevante. Foram zero ponto, zero assistência, zero rebote e nenhum arremesso convertido.

Publicidade

Leia mais!

Dessa forma, uma página de Instagram destacou as estatísticas de Green durante o confronto diante do Grizzlies e Jordan Poole curtiu a publicação. A ação do armador não passou desapercebida e muitos fãs viram isso como mais uma alfinetada do jogador do Wizards contra seu antigo companheiro de equipe.

Antes do início da temporada de 2024/25, Draymond Green foi sincero em seu podcast e comentou de forma breve sobre a situação com Jordan Poole e como se sentiu na época da briga.

“Um dos piores sentimentos que tive como jogador foi vê-lo conseguir um contrato, saber que estraguei tudo e não pude celebrar. Acho que ele teve uma festa ou algo assim como o pessoal em San Francisco. Não poder ir celebrar isso com ele. Eu estraguei tudo”, afirmou o camisa 23 do Golden State Warriors.

Publicidade

No entanto, a carreira de ambos seguiu rumos diferentes. Green continuou no Warriors e continua lutando por mais títulos da NBA. Por outro lado, Jordan Poole acabou vendo sua carreira dar um passo para trás. O armador chegou ao Wizards como uma esperança da franquia para ser um líder de uma reconstrução. Porém, a equipe segue sem conseguir bons resultados e briga mais uma vez na parte de baixo do Leste. No momento, o time já soma 22 derrotas e apenas quatro vitórias.

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Se inscreva, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA.