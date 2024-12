Cavaliers pode atingir marca histórica na NBA

O Cleveland Cavaliers começou a temporada em grande estilo, sendo o melhor time da liga nesses dois primeiros meses. Com o novo técnico Kenny Atkinson e grandes jogos de Evan Mobley, Jarrett Allen, Darius Garland e Donovan Mitchell, é uma das melhores equipes da liga. Mas, agora, o Cavaliers pode atingir uma marca histórica na NBA com esse bom início.

Caso vença o próximo jogo, contra o Utah Jazz, o Cavs será o primeiro time desde a temporada 15/16 a vencer 26 dos 30 primeiros jogos em uma temporada. Embora seja cedo para cravar o time como histórico, já é uma marca bastante significante. Afinal, somente 23 times em toda a história da liga conseguiram esse feito.

Então, é algo que a equipe deve conseguir. Isso porque o adversário, o Jazz, tem somente sete vitórias em 27 jogos, ocupando a 14ª colocação na conferência Oeste. Sem dúvidas pode haver uma surpresa, já que Utah tem ex-jogadores do Cavs que podem querer vingança. Os armadores Jordan Clarkson e Collin Sexton já passaram por Cleveland.

No entanto, caso a vitória seja confirmada, seria a 26ª do Cavaliers. Além disso, a franquia tem um diferencial de pontos de 337 – atualmente, o sétimo melhor da história nos primeiros 30 jogos. Com a vitória, esse diferencial aumentaria, o que poderia colocar a equipe ainda melhor nessa lista.

A boa fase de Cleveland é inesperada, mas não uma surpresa. Afinal, a franquia já vinha se montando para o sucesso há algumas temporadas. A contratação de Kenny Atkinson parece ter feito as coisas finalmente “funcionarem” para o Cavs, que agora se prepara para continuar no topo o restante da temporada regular.

Donovan Mitchell e Darius Garland lideram o time em pontuação e assistências. Vale notar, os dois estão acertando acima dos 40% da linha de três. Mitchell, com 40.5%, e Garland com 44.2%. É a melhor marca da carreira de ambos.

No garrafão, Jarrett Allen e Evan Mobley dominam na defesa e nos rebotes. Mobley também desenvolveu um bom arremesso triplo, com 40% em mais de duas tentativas por jogo. Então, com os quatro principais jogadores do time funcionando bem e em sintonia, o sucesso é consequência para o Cavs.

Além disso, a franquia “deu sorte” com as lesões. Nenhum dos quatro mencionados perdeu mais do que dois jogos essa temporada. Como diz o ditado americano, “disponibilidade é habilidade”, e o Cavs tem tirado proveito disso. Agora, o Cavaliers se prepara para tentar a marca histórica na NBA contra o Jazz.

