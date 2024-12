Alex Caruso aguarda por extensão com Thunder

A extensão de Alex Caruso é o principal assunto no mercado do Oklahoma City Thunder. Enquanto a franquia lidera com tranquilidade a Conferência Oeste, o fim do contrato com armador na temporada 2024/25 causam uma pressão interna. Ainda mais que ele revelou a vontade de renovar com a equipe, em conversa com Jake Fischer, do The Stein Line.

“Obviamente, este é um lugar que, está em ascensão. Isso é algo que quero fazer parte”, afirmou Caruso. “É por isso que estou aqui. Acho que está claro. As pessoas não trocam por jogadores no último ano a menos que pretendam mantê-los por um bom tempo”, continuou.

Caruso chegou ao Thunder na pré-temporada após uma troca com o Bulls. Na época, a franquia de Oklahoma City buscava um jogador experiente e com liderança defensiva. Algo, aliás, que o ala-armador tem feito, com as médias de 1.9 roubo e 0.6 toco.

Publicidade

Em contrapartida, Alex Caruso espera do Thunder a proposta de extensão. Após restrições por conta da troca, ele se tornou elegível para uma renovação no valor de US$ 81 milhões por quatro temporadas. Desse modo, um valor anual bem superior aos US$ 9.89 milhões que ele recebe por seu último ano de contrato.

“Isso é apenas a parte de negócios. Estou ansioso para ter essa conversa com Sam [Presti]. Tudo o que o Thunder representa são coisas que eu também represento. Acho que o foco, os objetivos e os desejos deles são os mesmos que os meus. Tem sido uma boa combinação, e estou ansioso por, espero, mais alguns anos aqui”, completou.

Publicidade

A vontade do Thunder, inclusive, é a mesma. De acordo com Michael Scotto, do HoopsHype, a extensão com Caruso é prioridade desde o mês de novembro, principalmente pelo alto nível que ele vem apresentando na temporada.

Leia mais!

“O próximo item na agenda de Sam Presti no Thunder deve ser discutir a extensão de contrato com Alex Caruso”, informou Scotto. “Ele foi adquirido do Chicago Bulls em troca de Josh Giddey. Então, espera-se que receba uma aumento considerável em relação ao seu salário de US$9.89 milhões.

Publicidade

Na atual temporada, Caruso tem médias de 5.7 pontos, 2.9 rebotes e 2.4 assistências. Apesar de os números ofensivos serem modestos, na defesa ele é um dos principais nomes do time. Além disso, ele tem se provado como um líder no vestiário, sendo este um ponto positivo em uma equipe jovem como Oklahoma.

“Ele é completamente voltado para o time. Sempre foi. El é muito competidor. Não há momento no jogo em que ele não esteja focado no que está acontecendo e, ao mesmo tempo, comprometido com a equipe. Ao longo de um jogo longo, com muitas posses, e durante uma temporada de 82 jogos, esse valor se acumula”, afirmou o técnico Mark Daigneault.

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Se inscreva, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Além disso, quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA