Na contramão de outros astros, LeBron James defende novo All-Star Game

LeBron James é uma exceção entre os astros da NBA sobre o novo All-Star Game. O formato do Jogo das Estrelas sofreu uma mudança drástica para a edição de 2025. Enquanto as maiorias dos grandes jogadores não gostaram da alteração, o craque do Los Angeles Lakers aprovou a decisão dos dirigentes da liga.

“Algo precisava mudar”, defendeu LeBron James sobre o All-Star. “Vamos ver, vamos ver quando chegarmos lá. Obviamente, é diferente. Então, sempre haverá resistência. Eu tenho minhas ideias sobre o que poderia funcionar, mas era necessário fazer algo. Afinal, os últimos anos não foram bons nos domingos à noite”, continuou.

Diferente de qualquer outra edição, o All-Star em 2025 terá um formato inédito. Isso porque, serão quatro equipes, não mais as duas tradicionais. Além disso, uma delas será do time vencedor do torneio de Novatos. Enquanto isso, os três outros times serão formados por 24 jogadores selecionados.

Publicidade

A mudança drástica aconteceu para tentar retomar o impacto do evento no calendário. Nos anos 1980, 1990, e até mesmo 2000, os confrontos entre Leste e Oeste tomavam conta dos fãs da liga. Hoje em dia, porém, o apelo é muito menor, sem as históricas rivalidades do passado.

LeBron, inclusive, foi mais além. Segundo ele, não só o All-Star sofre com as mudanças dos últimos anos. A presença em excesso da bola de três tem afetado até mesmo os jogos da temporada regular, que não tem tido o mesmo apoio dos torcedores dos Estados Unidos.

Publicidade

“Não é apenas o All-Star Game. É o nosso jogo em geral. Há muitos arremessos de três pontos sendo feitos. Então, é uma conversa maior do que apenas o evento”, alertou LeBron.

Leia mais!

Opositores

Enquanto LeBron defende o novo formato do All-Star Game, outros craques da NBA criticam. Na última semana, aliás, Kevin Durant detonou a decisão da liga de adotar quatro times para jogo festivo. Para ele, a mudança afeta algo que era tradicional: o confronto entre Leste e Oeste.

Publicidade

“Sendo bem sincero, eu odeio isso. Odiei essa ideia completamente. Eu acho que essa questão de estarmos mudando tanto os formatos de algo tradicional como o All-Star Game, não é legal. Então, posso dizer que não gostei de nenhum deles desde que tudo isso começou”, detonou Durant.

Companheiro de LeBron James, Anthony Davis também não apoiou a mudança. Como Durant, ele defendeu que o confronto entre as conferências deveria ser preservado.

“Eu não sei. Eu realmente não gosto disso. Vamos ver como vai este ano e se eles mudam ou não. Acho que poderiam voltar para Leste contra Oeste, mas quatro times e vários jogos. Acho que muitos jogadores não vão gostar disso. Então, vamos ver”, disse Davis.

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Se inscreva, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Além disso, quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA