Confira três opções de troca para Denver Nuggets na NBA

O Denver Nuggets deve explorar o mercado de troca da NBA. Enquanto Nikola Jokic vem tendo uma temporada espetacular, a franquia vem de altos e baixos, ocupando a sexta posição da Conferência Oeste. Desse modo, em busca de aproveitar o alto nível do MVP, a equipe pode mirar reforços até fevereiro.

Os principais rumores de troca na NBA em relação ao Denver Nuggets envolvem estrelas coadjuvantes. Isso porque, nomes como Jamal Murray, Russell Westbrook e Michael Porter Jr. têm apresentado desempenhos irregulares. Enquanto isso, a saída de Kentavious Caldwell-Pope fragilizou o quinteto titular.

Diante disso, o site ClutchPoints preparou sugestões de troca para a franquia. Nos três casos, os jogadores sugeridos envolveriam pacotes caros, com a necessidade de Michael Porter Jr. no negócio.

Por fim, confira as sugestões de troca para o Denver Nuggets:

Zach LaVine (Chicago Bulls)

O Chicago Bulls está em busca de negociar Zach LaVine para iniciar seu processo de reconstrução. Desse modo, isso se torna uma oportunidade para os Nuggets, que buscam um jogador de grande impacto ofensivo para ajudar Jokic. Em sua carreira na NBA, o ala-armador se consolidou pelo potencial de criar jogadas.

Na atual temporada, por exemplo, ele tem médias de 22.3 pontos, 4.5 rebotes e 4.2 assistências, além de 50.5% nos arremessos. Portanto, poderia tirar um pouco do peso ofensivo de Jokic.

O problema, porém, é o contrato de LaVine. Isso porque, ele iniciou nesta temporada um acordo de cinco anos por US$215 milhões.

Jordan Clarkson (Utah Jazz)

Jordan Clarkson é uma opção mais barata que LaVine. Em sua carreira, ele se consolidou como um sexto homem de elite, com capacidade de pontuação e de conduzir o ataque quando necessário. Na atual temporada, tem médias de 15.1 pontos, 3.8 assistências e 3.3 rebotes.

Além disso, seu salário é de somente US$ 14 milhões anuais. Portanto, não dependeria do Nuggets abrir mão de muitos ativos para equilibrar o teto salarial. Enquanto isso, o Utah Jazz pediria um jovem jogador, como Christian Braun ou Zeke Nnaji.

Brandon Ingram (New Orleans Pelicans)

Por fim, Brandon Ingram é outra opção para o Nuggets. Desde que chegou ao New Orleans Pelicans, ele se transformou em um grande pontuador e criador de jogadas. Desse modo, com médias de 22,2 pontos, 5,6 rebotes e 5,2 assistências por jogo, ele também seria um completo para Jokic.

Além disso, é certo que o Pelicans deve trocá-lo na temporada. Afinal, o ala recusa uma extensão contratual com a franquia. Como LaVine, porém, o salário de US$ 36 milhões em 2024/25 é um problema e pode exigir a presença de Porter Jr. no pacote.

