A derrota do Minnesota Timberwolves para o New York Knicks, na quinta-feira (19), deixou Anthony Edwards bravo. Afinal, sua equipe perdeu por 26 pontos e nunca chegou a estar próximo do placar. Então, na entrevista pós-jogo, o astro deixou claro que muitas coisas não estão funcionando atualmente.

“Não temos porcaria nenhuma no ataque. Não temos identidade. Sabemos que eu vou arremessar um monte de vezes, sabemos que o Julius Randle vai arremessar um monte de vezes. É só isso que sabemos”, disse Edwards.

O gosto da derrota é ainda pior porque Karl-Anthony Towns marcou 32 pontos, pegou 20 rebotes e ainda distribuiu seis assistências. O jogador, ex-Timberwolves, foi trocado por Julius Randle na última offseason. No entanto, até aqui, o Knicks tem se dado melhor com a troca. Towns é candidato ao prêmio de MVP, com 25 pontos por jogo, e ainda lidera a liga em rebotes.

Randle, por sua vez, tem 20.2 pontos por jogo, com 6.7 rebotes e 3.9 assistências. O ala-pivô não tem jogando mal, mas o contraste com Towns faz o torcedor de Minnesota se questionar.

Então, sobre as críticas de Anthony Edwards após a derrota do Timberwolves, é verdade que o ataque do time não está brilhante no momento. A equipe está entre as dez piores no quesito. Além do ala-armador e Randle, nenhum outro jogador contribui com mais de 11 pontos por jogo. Donte DiVicenzo, que também veio na troca com o Knicks, está com o pior aproveitamento da carreira nas bolas de três pontos.

Além disso, ninguém do time tem mais que cinco assistências por jogo, o que evidencia uma falta de trabalho de bola e coletivo. A franquia também está entre as dez piores no quesito ao redor da liga, com apenas 25 assistências por jogo no total. O ponto positivo é o próprio Anthony Edwards, que lidera a liga em cestas de três e tem 42.4% de aproveitamento com mais de dez tentativas por jogo.

Assim, o Timberwolves segue tentando se acertar para o restante da temporada. A equipe tem 14 vitórias e 12 derrotas, mas ir aos playoffs na Conferência Oeste pode exigir mais do que isso. Com o período limite para trocas se aproximando, é esperado que Minnesota se movimente. Isso porque a franquia tem jogadores com contrato expirando que podem ser úteis como ativos em negociações.

