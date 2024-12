Para técnico do Kings, Domantas Sabonis tem vantagem sobre Nikola Jokic

Nikola Jokic e Domantas Sabonis marcam uma geração diferente de pivôs. Enquanto no passado os nomes da posição eram os ‘grandalhões’ que brigavam por rebotes, os europeus modernizaram as funções. Desse modo, é comum que eles sejam até mesmo condutores dos ataques e consigam triplos-duplos.

Três vezes MVP, Nikola Jokic é mais marcante na comparação com Domantas Sabonis. Porém, não para o técnico do Sacramento Kings. Em entrevista à ESPN, Mike Brown afirmou que o seu jogador está acima do astro do Denver Nuggets como criador de jogadas.

“Não estou dizendo que ele é melhor do que Jokic ou algo assim. Olha, Jokic é incrível e pode fazer de tudo. Ele não é muito rápido, mas é muito inteligente. No entanto, para mim, é por isso que Sabonis é um criador de jogadas melhor do que Nikola”, comparou.

Embora Brown crave, os números não provam o mesmo. Em sua carreira na NBA, Jokic tem médias de sete assistências por partida. Na atual temporada, inclusive, é o segundo com mais passes para pontos, com média de 10.2. Sabonis, enquanto isso, conta com 4.8 assistências por jogo em seu período na liga.

Além disso, o sérvio também se sobressai nos triplos-duplos. Terceiro com mais jogos na história da liga, o pivô do Nuggets possui 139 em dez temporadas na NBA. Sabonis, por sua vez, também conta com um número alto, com 62 durante sua carreira, sendo 44 pelo Sacramento Kings.

Seja com números diferentes ou não, ainda assim, algo é fato. Jokic e Sabonis fazem parte de um movimento que Arvydas Sabonis, pai de Domantas, iniciou na NBA. Durante os anos 1990, ele era considerado por muitos o melhor pivô passador do mundo, ainda em um estilo pouco comum.

O ex-jogador, desse modo, tem orgulho do legado que deixou. Principalmente, por ver seu filho ao lado de um jogador três vezes a MVP, seguindo um movimento que ele iniciou nos Estados Unidos há quase 30 anos.

“Estou muito feliz que o sangue dos Sabonis esteja ali e se destacando [bem]”, disse Arvydas, em entrevista à ESPN. “Minha história terminou cedo. Agora vem um Sabonis com uma história longa”, completou.

Noite inspirada

Os elogios do técnico do Kings vieram antes da grande atuação do pivô sobre o New Orleans Pelicans, na quinta-feira (12). No confronto, Sabonis conseguiu números expressivos. Em 34 minutos, o craque anotou 32 pontos e 20 rebotes. Portanto, se tornou o primeiro jogador da temporada atingir essa combinação. Além disso, é o atleta com mais duplos-duplos na atual campanha (22).

