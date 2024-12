Jimmy Butler fala sobre futuro no Miami Heat

Jimmy Butler falou pela primeira vez após o artigo da ESPN que indicou que o Miami Heat está disposto a ouvir propostas pelo astro. As dúvidas sobre o futuro do camisa 22 estão por aí desde que a temporada 2023/24 acabou, e os rumores ao redor dele só aumentaram com a informação do jornalista Shams Charania. E por fim, Butler não negou que os boatos são verdadeiros.

A franquia volta a jogar nessa quinta-feira (12), em duelo com o Toronto Raptors. Após o último treino nessa quarta, Butler foi perguntado sobre seu futuro e admitiu que não sabe o que o futuro lhe reserva. O craque que já afirmou que gostaria de se aposentar na franquia em outros momentos, dessa vez, disse “Não sei” quando foi perguntado sobre isso. Ele explicou algumas questões quando perguntado sobre uma extensão de contrato.

“Bom, acho que ninguém sabe né? Então, não sou eu que vou dizer qualquer coisa. O que posso dizer é que meus filhos importam, minha família importa, minha felicidade e meu bem-estar também. Portanto, vamos ver o que acontece”, disparou.

A grande questão foi a extensão de contrato do ala desde a offseason. Butler queria um último contrato máximo, mas Miami sempre esteve inseguro em lhe oferecer. Pat Riley e outras pessoas da franquia, ficaram incomodadas com as constantes ausências de Butler em 2023/24.

Seu contrato atual é de US$48.7 milhões para 2024/25, e ainda tem uma opção de jogador no valor de US$52.4 milhões para o ano seguinte. Porém, Butler deve recusar essa opção e negociar um novo acordo, seja em Miami ou em outro lugar. Dallas Mavericks, Houston Rockets e Golden State Warriors são seus destinos preferidos em caso de troca.

Apesar de tudo isso, o jogador se diz focado na quadra. Mas não deixou de dar uma provocada nos jornalistas e na franquia sobre o assunto.

“Posso garantir que os rumores não me incomodam nem um pouco. Para dizer a verdade, quanto mais artigos vocês fizerem sobre isso, mais vocês vão me perguntar e mais falaremos sobre o tema. Então, façam mais artigos. Mas no fim, sinto que estamos fazendo o que deveríamos por aqui. Ganhamos alguns jogos, criamos uma boa sequência de vitórias e elevamos o nível da equipe. Portanto, não estou preocupado com extensão ou qualquer outra coisa. Lideramos com isso no momento certo”, concluiu.

De fato, Jimmy Butler e Miami Heat vem em um bom momento na campanha de 2024/25. A equipe venceu os últimos três jogos, com direito a triunfos contra o líder do Leste, Cleveland Cavaliers, Phoenix Suns e Los Angeles Lakers.

Erik Spoelstra mudou o time titular recentemente, com as entradas de Duncan Robinson e Haywood Highsmith nas vagas de Terry Rozier e Nikola Jovic. Desde então, quando eles entram em quadra ao lado de Butler, Bam Adebayo e Tyler Herro, Miami venceu seis de oito jogos.

Heat não vai perder craque “de graça”

A grande questão para Miami é que se não renovar o contrato com Butler até o fim da campanha, o ala pode sair de graça, recusando sua opção de jogador e assinando com outro time. Porém, apesar de já ouvir propostas de troca, a franquia não acredita que chegará a esse cenário.

De acordo com o jornalista Barry Jackson, do portal Miami Herald, o time acredita que será difícil que algum candidato a título assine com Butler, sem fazer uma sign-and-trade. Afinal, não existem times com grande espaço salarial entre os principais contenders para a próxima campanha.

Exemplos claros foram vistos nesse ano, com os negócios que levaram Klay Thompson para o Dallas Mavericks e DeMar DeRozan para o Sacramento Kings. Sem espaço, essas equipes recorreram a uma troca para conseguir obter seus alvos.

O Heat acredita que na pior das hipóteses, receberá algo em troca em uma negociação do tipo. Porém, Jackson também alerta de que caso isso não se confirme, seria desastroso ver o camisa 22 assinar com outro time.

Afinal, apesar de abrir mão do salário de Jimmy Butler, o Miami Heat ainda estaria acima do teto salarial, e não conseguiria contratar alguém da mesma qualidade.

