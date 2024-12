Executivo sugere troca inusitada para LeBron James na NBA

Os rumores de troca de LeBron James vêm ganhando força na NBA. Nas recentes informações, jornalistas apontaram que o Los Angeles Lakers poderia considerar as propostas, mas a decisão final estaria nas mãos do camisa 23. Um executivo, desse modo, deu uma sugestão de destino para o craque de 39 anos: o Sacramento Kings.

De acordo com o dirigente, que não se identificou, o negócio seria bom para os dois lados. LeBron James, afinal, se juntaria a Domantas Sabonis e De’Aaron Fox com a troca, sendo um dos melhores trios da NBA. Além disso, o Kings tem condições de ofertar um bom pacote, com jogadores e escolhas de Draft.

“LeBron poderia transformar o Kings. Fox e Sabonis seriam elevados a outro nível com ele, especialmente Fox. Esse trio poderia ser uma força dominante”, afirmou o executivo.

Publicidade

O Kings não descarta uma troca após o início ruim de temporada. Em 25 jogos, a franquia da Califórnia soma somente 12 vitórias. Assim, ocupa a 12ª posição do Oeste e vai se distanciando do objetivo de uma vaga direta à pós-temporada.

Embora uma reconstrução apareça nos rumores, adquirir um jogador quatro vezes campeão pode mudar o curso. Isso porque, a franquia nunca foi campeã e conta com jogadores de pouca experiência nos playoffs. LeBron, desse modo, levaria a bagagem suficiente e ajudaria Mike Brown a extrair o máximo do elenco.

Publicidade

Leia mais!

Para o camisa 23, por sua vez, uma troca pode ser positiva. No Lakers, ele vem acumulando temporadas decepcionantes e parece cada vez mais próximo de uma aposentadoria. No time angelino, ele pôde realizar o sonho de jogar com Bronny James, porém, não conta com um elenco para ser campeão em poucos anos. Portanto, não haveriam mais motivos para permanecer, segundo o mesmo executivo.

“Agora que ele teve a oportunidade de incluir Bronny na sua jornada, ele precisa avaliar o time. Acredito que ele está percebendo as limitações do elenco, o que faz muitas pessoas na NBA acharem que ele pode estar finalmente aberto a uma troca para uma equipe de nível campeão”, finalizou o dirigente.

Publicidade

LeBron, ainda assim, segue em Los Angeles até decidir sair ou parar de jogar basquete. Enquanto isso, aos 39 anos, ele tem a pior temporada de sua carreira, com médias de 23 pontos, 9.1 assistências e oito rebotes, o que tem motivado críticas e retomando o assunto aposentadoria.

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Se inscreva, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

Além disso, quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA