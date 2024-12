Warriors: Bulgarelli sugere que Gui Santos siga na G League

Ricardo Bulgarelli, comentarista do Amazon Prime, sugeriu que o brasileiro Gui Santos pode pedir para ficar no time da G League do Golden State Warriors. Durante a transmissão da derrota da equipe para o Houston Rockets, o jornalista alertou que o jogador pode cansar de ficar fora da rotação. Assim, o melhor caminho seria ir para a liga de desenvolvimento, onde teria minutos garantidos.

Gui tem apenas 22 minutos em quadra nesta temporada com seis pontos convertidos. O que chama atenção, entretanto, é a rotação longa do Warriors, com 13 jogadores somando mais de dez minutos por jogo. Mesmo assim, o brasileiro não faz parte dela. No começo da temporada, o técnico Steve Kerr havia avisado que Santos e Lindy Waters ficariam fora da rotação inicial em primeiro momento, pois o time teria muitos bons jogadores.

No entanto, Waters já cavou sua vaga. Afinal, o ala-armador tem 17 minutos por jogo, com 38.2% de aproveitamento de quadra. Já o ex-jogador do NBB, segue brigando por seus minutos na NBA.

Publicidade

Por isso, Bulgarelli indicou que o jogador pode preferir ir para a G League. “Uma hora ele pode pedir pra descer e jogar lá, ter mais minutos”, disse. “O que eu sei é que ele é muito forte mentalmente, guerreiro e que está trabalhando pra quando chegar a hora dele”, concluiu o comentarista.

Leia mais!

Na outra costa do país, em Boston, Jordan Walsh fez exatamente o que o comentarista sugeriu. O armador do Boston Celtics foi para o time de desenvolvimento, o Maine Celtics. Em seu primeiro jogo pela equipe, no domingo, ele revelou que pediu para “descer” para a G League. “Então, eu perguntei durante o treino se poderia descer e jogar essa partida”, disse Walsh.

Publicidade

“Perguntei para alguns dos meus treinadores, e disseram: ‘Sim, sim, vamos resolver isso.’ Então o Brad Stevens me ligou e perguntou: ‘você quer descer?’ Eu respondi: ‘Sim, posso jogar uma partida rapidinho?’ E ele aceitou”. E a descida foi efetiva, já que Walsh anotou 20 pontos em 11 arremessos.

Assim, com a sugestão de Bulgarelli, não é como se Gui Santos nunca tivesse passado pelo Santa Cruz Warriors. O ala chegou a jogar em 2022, 2023 e 2024 pela equipe. Na atual temporada, aliás, já disputou quatro partidas na G League, sendo a última no sábado (7), onde anotou 14 pontos na vitória sob o Rip City Remix. Dessa forma, tem médias de 14.3 pontos, 5.8 rebotes e 4.5 assistências na liga de desenvolvimento.

Publicidade

Enquanto espera sua hora pelo Warriors, chega na G League ou na NBA, Gui Santos segue assistindo a equipe disputar uma vaga nos playoffs. Atualmente, Golden State tem 14 vitórias e nove derrotas.

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA