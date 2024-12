Jordi Fernandez se revolta e detona jogadores do Nets após derrota

O técnico do Brooklyn Nets, Jordi Fernandez, perdeu a paciência com os seus jogadores depois da derrota contra o Milwaukee Bucks. E não fez questão de esconder a revolta. Durante a entrevista coletiva após o jogo, o comandante não poupou críticas e disparou contra o elenco. Na visão do profissional, os atletas tiveram uma atuação defensiva inaceitável nos momentos decisivos do duelo.

“A verdade é que perdemos o jogo na reta final dos dois últimos quartos. Foi um trecho de nove minutos em que, somados, fomos superados por 19 pontos. E isso aconteceu porque a nossa defesa foi uma atrocidade. Se esses jogadores não se esforçarem mais enquanto vestem a camisa do time, então eles não têm lugar aqui. Essa é a verdade”, cravou o jovem treinador, depois do revés por 118 a 113.

O Nets, de fato, chegou a ter uma diferença de 12 pontos com três minutos para o fim do terceiro quarto. No entanto, cedeu o empate rápido tomando os dez últimos pontos do período. Os locais, em seguida, voltaram a abrir cinco pontos de frente com quatro minutos para o final. Mas viram tudo desmoronar mais uma vez – e sem chance de reação – em mais uma sequência de dez pontos sem resposta do Bucks.

“Os jogadores sabem que não corresponderam hoje e tem orgulho de defenderem em alto nível. Então, vamos ver os vídeos e entender o que deu errado. O fato é que não marcamos ninguém quando mais importava nesse jogo. E é assim que você vence ou perde jogos nessa liga. Por isso, a situação é clara: precisamos ser melhores do que isso”, criticou o técnico de Brooklyn.

Erro meu

Giannis Antetokounmpo, para variar, foi o grande destaque do Bucks na vitória fora de casa. Ele marcou 34 pontos em 22 arremessos, além de pegar 11 rebotes e distribuir quatro assistências. Mas, nos seis minutos finais do duelo, ele só anotou três pontos. Dois dos seus passes, por outro lado, geraram cestas de longa distância cruciais na virada. Fernandez admite que isso foi resultado de uma orientação sua.

“O nosso erro crucial foi dobrar a marcação em Giannis. Provavelmente, a gente deveria ter tentado defendê-lo de forma individual. Mas, de qualquer forma, eu não sei se nós conseguiríamos. Assim que dobramos em cima dele, abrimos os arremessos de longa distância e eles converteram as chances que tiveram. Mérito deles”, revelou o ex-assistente do Sacramento Kings.

Fernandez foi bem duro nas palavras para criticar o rendimento defensivo do Nets nesse domingo. E, depois do resultado ruim de sua estratégia no fim da partida, também não se isentou. “Nós demos tiros de três pontos para um bom time chutador, para resumir. Essa foi uma decisão minha, por isso, eu assumo a responsabilidade pelo que ocorreu”, completou o profissional.

Destaque

Os jogadores do Nets não corresponderam em quadra, mas não tiveram só más notícias para Jordi Fernandez nessa derrota. Um titular, afinal, deu uma resposta muito positiva contra o Nets. O pivô Nic Claxton registrou a sua maior minutagem da temporada contra o Bucks e fez uma ótima atuação. Foram 22 pontos e dez rebotes, enquanto roubou três bolas e deu dois tocos.

“Eu sinto que, antes de tudo, só estou recuperando o meu condicionamento ideal. Estou ganhando ritmo com a sequência de jogos e, assim, tudo começa a se ajeitar para mim. E também tenho que ser mais agressivo para o time funcionar, pois é o que precisamos com Cam Thomas lesionado. Falta-nos poder de fogo e, por isso, tenho que tentar pontuar mais”, avaliou o jovem pivô.

