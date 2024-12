Joel Embiid volta e lidera vitória do 76ers sobre Bulls

O Philadelphia 76ers contou com o retorno de Joel Embiid para vencer o Chicago Bulls por 108 a 100, neste domingo (8). Assim, o pivô, recuperado de lesão, completou sua quinta partida na temporada e conseguiu sua primeira vitória. Como resultado, foi o principal nome da equipe no triunfo. Isso porque anotou 31 pontos e 12 rebotes em 33 minutos em quadra.

O Sixers começou o jogo atrás, perdendo o primeiro quarto por 33 a 23. Embiid errou seus sete primeiros arremessos, enquanto Zach LaVine liderava Chicago. O ala-armador do Bulls terminou o jogo com 30 pontos, aliás. No entanto, mesmo com um começo ruim, um bom segundo quarto garantiu o controle do jogo, vencendo a parcial por 39 a 17.

Foi no segundo quarto, aliás, que Embiid conseguiu a maioria dos seus pontos. Após errar seus primeiros arremessos, acertou oito dos dez que vieram depois. Com isso, Philadelphia conseguiu manter o ritmo pelo resto do jogo, e não passou sustos para chegar na vitória. O pivô ainda pegou 12 rebotes, deu quatro assistências e dois tocos.

Além da boa performance do jogador, entretanto, a boa notícia para o torcedor do 76ers foi a presença do trio de estrelas. Finalmente, Embiid, Tyrese Maxey e Paul George tiveram bons minutos juntos. O armador teve um triplo duplo, com 25 pontos, 11 rebotes e 14 assistências. George, por sua vez, anotou 12 pontos e pegou sete rebotes.

Vale lembrar que antes do duelo contra Chicago, os três craques só tinham seis minutos dividindo a quadra na temporada. Contra o Bulls, o trio do 76ers, liderado por Joel Embiid, jogou 26 minutos, vencendo por 14 pontos no período.

Depois do jogo, o pivô explicou como tem passado os últimos meses, entre lesão e dores.

“Deprimente”, disse Embiid. “Só tentando entender o que está acontecendo. Não há nenhuma lesão. Apenas o inchaço. Então, precisamos descobrir o que é. Eu venho dizendo isso nos últimos meses. Tem sido extremamente deprimente. É algo que ainda não foi resolvido e tem sido irritante porque eu adoraria jogar todos os jogos.”

Dessa forma, com um começo ruim na temporada, de três vitórias e 14 derrotas, o Sixers tem se recuperado. Atualmente, são seis vitórias em 21 jogos, ocupando a 13ª colocação na conferência Leste. Nos próximos 12 dias, a equipe jogará apenas três jogos. Nick Nurse disse que planeja usar o período como um “campo de treinamento” para desenvolver o entrosamento entre seu quinteto ideal.

