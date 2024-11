Bucks quer troca por dois jogadores do Nets

De acordo com o jornalista Gery Woelfel, o Milwaukee Bucks e o Brooklyn Nets podem realizar troca de jogadores. Os alvos seriam Cam Thomas e Dorian Finney-Smith. Ambos começaram bem a temporada pelo time de Nova York e são jogadores com bom valor no mercado. Além disso, é especulado que a franquia possa entrar em tank na reta final de temporada..

Ainda segundo o jornalista, o Nets estaria aberto a trocar “qualquer um” em seu elenco.

“Houve rumores recentes de que os Bucks está interessado ​​em Cam Thomas e Dorian Finney-Smith, do Nets. De acordo com duas fontes da NBA, Brooklyn está aberto a negociar qualquer um em seu elenco. Além disso, um GM garantiu: “Eles estão se preparando para reconstruir de novo”, escreveu o jornalista.

Cam Thomas tem médias de 24.8 pontos na temporada, arremessando 38.7% de três pontos. A principal crítica ao ala-armador, entretanto, é seu jogo unidimensional. Analistas indicam que o jogador não sabe armar ou defender, somente indo direto para a cesta. Embora Thomas seja um atleta querido pela torcida, a crítica ao seu jogo parece ser conhecimento comum.

Já Finney-Smith, tem 10.8 pontos e 4.5 rebotes de média até aqui. Seu aproveitamento de três pontos impressiona: 41% em 5.6 arremessos por noite. Além disso, sua defesa é seu ponto forte, conseguindo marcar jogadores de diversas posições e impactando o jogo dos dois lados da quadra.

Dessa forma, o Bucks estaria atrás de ambos os jogadores do Nets. Afinal, a equipe carece de bons defensores e de líderes para a segunda unidade, algo que Thomas e Finney-Smith poderiam fazer. Milwaukee tem, nessa temporada, oito vitórias e nove derrotas, ocupando a sexta colocação do Leste. Os primeiros jogos de 24/25 foram ruins para o time, mas performances históricas de Giannis Antetokounmpo, candidato a MVP, vem mantendo a equipe na zona de playoffs.

Assim, o principal empecilho para o Bucks conseguir os dois jogadores do Nets via troca é simples. A equipe não tem muito a oferecer. Afinal, Milwaukee só tem escolhas a partir de 2031. Além disso, também não há muitos jogadores jovens no plantel. Dessa forma, jogadores valiosos da rotação teriam que sair para a chegada de novos reforços.

É claro que, por enquanto, estamos apenas no campo especulativo, mas é difícil ver como o Bucks conseguiria se reforçar sem se desfazer de peças importantes. Ademais, o General Manager do Nets já declarou que a equipe não vai para o Tank num futuro próximo. Mesmo que as coisas mudem rápido na NBA, isso sinaliza que Brooklyn estaria atrás de retornos atrativos para seus principais jogadores.

