GM do Nets rejeita tank na NBA: “Time criou identidade”

O time do Brooklyn Nets iniciou a temporada 2024/25 sendo cotado para o tank na NBA. Isso porque o elenco perdeu seu principal jogador durante a offseason e não realizou nenhuma melhora no quinteto titular. No entanto, o roteiro no início de campanha aponta um ritmo diferente do esperado para a franquia de Nova York.

Nos primeiros 14 jogos, a equipe venceu cinco e perdeu nove. Entretanto, as partidas têm sido equilibradas, até mesmo nas derrotas. No revés para o New York Knicks, na sexta-feira (15), o Nets tentou uma reação e marcou 40 pontos no último quarto para evitar o tropeço.

Então, a atitude em quadra tem mostrado que o time do Brooklyn Nets não está de olho no tank na NBA. Apesar de grandes nomes disponíveis na próxima classe, a ideia vem sendo entrosar os jogadores do núcleo atual. Uma ideia reforçada pelo GM da franquia, Sean Marks. Em entrevista ao site NJ.com, o dirigente explicou que o espírito competitivo tomou conta.

“Acho que você navega pela temporada à medida que ela acontece. Em vez de entrar nela dizendo: ‘é aqui que vamos estar’. Ou ‘é assim que vai acabar’. Há muitas coisas imprevisíveis. Você precisa dar crédito a esses jogadores. Eles estão jogando com determinação. Além disso, os treinadores estão fazendo um trabalho incrível. É empolgante ver uma identidade sendo formada e um cultura sendo construída”, elogiou Marks.

A avaliação do dirigente descarta a ideia de que o Nets deve se desfazer dos seus jogadores. Recentemente, afinal, Marc Stein, da plataforma Substack, afirmou que Dennis Schroder, Dorian Finney-Smith e Bojan Bogdanovic poderiam ser negociados até o prazo de trocas da NBA.

No entanto, o objetivo deve ser construir uma base sólida com o novo técnico Jordi Fernandez. Marks, inclusive, afirmou que não haverá qualquer decepção se o Nets não tiver uma escolha alta no próximo Draft. Isso, aliás, mesmo perdendo a chance de selecionar Cooper Flagg. A prioridade é conseguir ir para os playoffs.

“Bem, os caras do nosso elenco terão feito algo muito certo, se for esse o caso [classificação]. E eu amaria isso”, completou.

