Calouro, Dalton Knecht impressiona no Lakers

O calouro Dalton Knecht está impressionando o Los Angeles Lakers com as recentes atuações neste primeiro mês de temporada da NBA. Mesmo com a pouca experiência, o ala de 23 anos se estabeleceu como uma peça importante na rotação da equipe. Nos últimos três jogos, por exemplo, Knecht totalizou 60 pontos. Além disso, acertou 12 bolas de três pontos em 19 tentativas. Ou seja, um aproveitamento de 63%.

Como esperado, o encaixe do camisa 4 foi tranquilo no time angelino. Afinal, Knecht tem como ponto forte justamente o que o Lakers precisava: poder de fogo no perímetro. Com uma dupla do quilate de LeBron James e Anthony Davis, era necessária a adição de um arremessador confiável. Em 2023/24, o ala foi um dos jogadores mais produtivos e melhores pontuadores do College (21,7 pontos e 40% nas bolas de três). Dessa forma foi escolhido para o quinteto ideal e eleito o melhor ala do basquete universitário.

No último sábado (16), Knecht fez a sua melhor partida pelo Lakers. Titular por conta da ausência de Rui Hachimura, o calouro anotou 27 pontos, pegou sete rebotes e converteu cinco bolas de três. Desse modo, foi fundamental para o triunfo sobre o New Orleans Pelicans (104 a 99).

Geralmente, há um período de adaptação para um calouro na NBA, mas Dalton Knecht está tirando isso de letra no Lakers. Após o jogo contra o Pelicans, o jovem reconheceu a importância do técnico do Lakers, JJ Redick. De acordo com Knecht, o treinador estreante lhe dá muita confiança para arremessar.

“É sempre bom ter um treinador assim, que confia bastante em você, sempre querendo que você arremesse a bola. Então, quando entro em quadra, e faço alguns arremessos malucos, é sempre bom que JJ esteja comigo. Além disso, LeBron e AD sempre me encorajam a arremessar a bola”, revelou Knecht.

Em 13 jogos pelo Lakers, o calouro Dalton Knecht tem médias de 9,3 pontos e 2,3 rebotes, além de um aproveitamento de 40% do perímetro. Mas, a princípio, com Hachimura saudável, o novato voltará para o banco de reservas. No entanto, já ficou claro que o camisa 4 tem muita moral com Redick.

No recrutamento, o Lakers deu “sorte” com a queda de Knecht. Devido à excelente temporada no College, ele era projetado como escolha de loteria. Mas, por algum motivo, sobrou na pick 17. Na época, o GM da franquia, Rob Pelinka, celebrou a oportunidade de selecionar Knecht.

“Eu achava que, para começar, não existia chance alguma de um jogador como Dalton estar disponível para nós. Então, quando vimos a situação, não poderíamos ter ficado mais felizes. Se estivéssemos na décima posição, por exemplo, ele teria sido a nossa escolha. Por isso, o valor que conseguimos com uma pick 17 foi extraordinário”, comemorou o executivo.

