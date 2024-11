JJ Redick quer mais arremessos de três pontos no Lakers

Todos os jogadores do Los Angeles Lakers sabem que JJ Redick fez carreira na NBA com os arremessos de três pontos. Há quem diga, aliás, que o ex-atleta foi um dos maiores chutadores da história da liga. Por isso, ele mira que a sua equipe transpareça a forma como jogou e pensa basquete. O técnico angelino quer que o time tente mais tiros de longa distância, pois isso reflete o funcionamento do seu sistema.

“Eu diria que, quando estamos praticando o basquete ofensivo que queremos, os bons arremessos de três pontos simplesmente aparecem. Então, precisamos de mais disso. Se o ataque estagna, por outro lado, acontece o contrário. Nós não forçamos que dois marcadores fiquem na bola e, como resultado, não criamos indecisão para a defesa. É simples assim”, explicou o jovem treinador, em entrevista à ESPN.

O espaçamento e chutes de longa distância não são novidade como ênfase do trabalho de Redick. Mas é uma alteração de pensamento para um grupo que quase não mudou em relação à temporada passada. Os angelinos foram o terceiro time com menos tiros de três por partida. Isso se alterou de forma tímida. A equipe tenta 2,1 chutes a mais em média nessa campanha e, assim, está com o sétimo menor índice.

“Enquanto técnico, você visualiza uma forma de jogar e estabelece isso como objetivo para a equipe. Mas isso não significa que vamos chegar lá. Por isso, acho que o mais importante no meu trabalho é sempre enfatizar as ideias que quero ver refletidas em quadra. E, com sorte, eu espero que isso vire parte da nossa identidade de forma natural”, detalhou o técnico de “primeira viagem”.

Em quadra

O aumento de arremessos de três pontos são um ajuste ainda pendente de JJ Redick no Lakers. No entanto, em dez partidas, já deu para perceber que o time mudou bastante. Os torcedores se animaram, em particular, com o sistema ofensivo mais fluido e alguns desenhos de jogadas mais criativos. A mudança chamou a atenção até de adversários, como o técnico Mike Budenholzer.

“A execução do Lakers, a princípio, foi o que me chamou a atenção. É um time esforçado fazendo bloqueios, cortando para a cesta sem a bola. Eu acho que, de certa forma, são um reflexo do que JJ pensa como treinador de basquete. Afinal, dá para perceber que os jogadores estão levando o que praticam nos treinos para dentro de quadra”, analisou o treinador do Phoenix Suns.

Antes da contratação de Redick, houve dúvidas se o veterano elenco do Lakers aceitaria o comando de um “calouro”. As dúvidas, por enquanto, cessaram muito em torno disso. “Eu creio em meu coração que os jogadores da NBA querem ser treinados. Esses atletas respondem ao que eu peço todos os dias e, por isso, tenho certeza de que o grupo está me ouvindo”, garantiu.

Dependência

Uma das alterações fundamentais que Redick trouxe para o Lakers é o foco do ataque. Depois de vários ensaios, Anthony Davis virou o ponto central ofensivo da equipe na maior parte das noites. É verdade que, até hoje, o sucesso do time sempre passava pelas mãos e protagonismo de LeBron James. Mas o objetivo do novo técnico é não deixar que o ala precise ser o “herói” mais.

“Acho que tudo começa pela ideia que mostrei para o time no primeiro dia de trabalho. Cheguei aqui e apresentei o que seria as nossas identidades ofensiva e defensiva, bem como o esquema para enfatizá-las. Deixei claro que não podemos depender de LeBron fazendo cestas difíceis no último quarto para vencermos. Não vamos nos basear nisso, sob o meu comando”, cravou o ex-jogador.

