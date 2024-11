Dirigentes do Lakers evitaram briga de D’Angelo Russell com jogador

D’Angelo Russell vive sua segunda passagem como jogador do Los Angeles Lakers. Embora a atual esteja marcada somente por atuações ruins, a primeira somou ainda uma polêmica com um antigo companheiro de equipe: o ex-jogador Nick Young. O episódio gerou um clima tenso nos vestiários e por pouco não se estendeu em uma calorosa discussão entre eles.

A polêmica aconteceu durante na reta final da temporada 2015/16. Na época, D’Angelo Russell divulgou nas redes sociais um vídeo onde o ex-jogador do Lakers admitiu que traia sua esposa. As imagens, aliás, foram gravadas secretamente pelo armador. A publicação causou o fim do relacionamento e encerrou também a relação de amizade entre os antigos companheiros.

O episódio, porém, não se estendeu a uma briga nas instalações do Lakers. Não por Young, mas pela diretoria do time de Los Angeles. Em participação ao podcast de Gilbert Arenas, o ex-jogador revelou que a franquia o procurou após a divulgação do vídeo. Segundo ele, o antigo GM Mitch Kupchak o ‘ameaçou’ para evitar uma discussão.

“O maldito GM do Lakers e a equipe dele me disseram para não ir à arena, para não ir aos treinos. Me disseram que se fizesse qualquer coisa, iriam tomar o meu dinheiro”, relembrou. “Quando cheguei lá, havia seguranças ao redor. Então, não tive a chance de brigar com ele”, acrescentou.

O aviso do Lakers distanciou Young e Russell nas instalações da equipe. Como aconteceu na reta final da temporada, inclusive, eles pouco se encontraram. Desse modo, de acordo com Young, o tempo colocou panos frios no episódio e eles se reencontraram sem incidentes em 2016/17.

Ainda assim, o ex-jogador acredita que o armador publicou o vídeo intencionalmente. “Ah, eu não sei. Mas, sim, como mais teria chegado lá (redes sociais)? Como mais isso teria saído?”, completou.

Vale lembrar que o vídeo causou a separação de Young com a esposa. Em entrevista, a mulher alegou que a razão do término foi descobrir que o ex-marido havia levado outras mulheres para sua casa, enquanto ela estava fora. Apesar da situação, o ex-jogador afirmou que já perdoou Russell pela polêmica causada na sua vida pessoal.

Na NBA, por sua vez, Young seguiu por mais duas temporadas. Em 2017/18, ele partiu para o Golden State Warriors, onde foi campeão da NBA. Por fim, no ano seguinte, assinou com o Denver Nuggets, onde realizou somente quatro partidas.

