Ex-jogador, Luol Deng revela que quase processou o Bulls

O ex-jogador Luol Deng viveu os melhores anos de sua carreira no Chicago Bulls. Com a equipe, entre 2004 e 2014, foram três seleções para o All-Star Game e disputas para melhor Jogador Defensivo da NBA. Porém, a reta final da passagem também virou um pesadelo na sua vida e deu início ao fim da passagem pela liga.

O momento conturbado começou durante os playoffs da NBA de 2013. Na época, o Bulls ficou teve os desfalques de Derrick Rose e Deng. O armador lutava contra lesões, enquanto o ala perdeu as sete partidas por diversas “complicações de saúde”, de acordo com a franquia.

Inicialmente, o Deng começou com uma dor de cabeça. Porém, rapidamente os sintomas evoluíram para os da gripe, o que levantou suspeitas da equipe médica sobre uma meningite viral. Desse modo, o ex-jogador passou por uma punção lombar. No entanto, ele não estava com o vírus e o procedimento causou complicações.

Publicidade

Os efeitos complicaram a carreira de Luol Deng como jogador do Bulls. De início, ele teve dificuldades de locomoção e sofreu uma perda significativa de peso. Após anos sem revelar sua posição, o ex-jogador deu detalhes do período ao podcast ‘Knuckleheads’ e revelou que quase processou a antiga franquia.

“Acabei ficando de fora dos playoffs. O que aconteceu foi que, naquele ano, havia uma disputa em andamento com a NBPA (Associação de Jogadores da NBA) sobre eu processar o Bulls, por conta do que aconteceu”, relembrou Deng.

Leia mais!

No entanto, o temor em atrapalhar sua carreira o fez desistir da ideia. “Eu sabia que, se processasse o Bulls, talvez nunca mais jogasse basquete para vencê-lo. Par provar que as coisas não foram bem e isso poderia encerrar minha carreira. No entanto, eu queria a jogar. Então, pensei: ‘não vou processar ninguém. Só quero jogar”, acrescentou.

Publicidade

O momento após a recuperação, porém, não foi mais o mesmo. Deng contou que ainda sentia complicações com a sua saúde e não conseguia manter o nível. Depois, foi surpreendido com uma troca para o Cleveland Cavaliers e deu início a reta final de sua passagem pela NBA.

“Nada mais foi igual. A próxima coisa que soube foi que fui trocado para o Cavaliers. Ainda acredito que essa troca aconteceu porque joguei jogos suficientes para mostrar que estava saudável. Foi então que o time começou a ser desmontado e, um por um, depois que saí, começaram a trocar as pessoas”, completou.

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA