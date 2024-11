“Paul George deveria se aposentar da NBA”, detona ex-jogador

O ex-jogador da NBA, Brandon Jennings, chamou a atenção ao sugerir que a estrela do Philadelphia 76ers, Paul George, deveria se aposentar. Em participação no podcast Gils Arena, ele foi direto e questionou o papel do astro em quadra após cinco jogos disputados pela nova equipe.

“Paul George pode se aposentar. Ele está apenas desperdiçando talento. Acho que damos muitas chances a jogadores talentosos. Assim, não damos chance para bons jogadores que se esforçam. Você não deveria tentar arremessar no último segundo quando diz que não quer ser a opção número 1”.

Os comentários de Jennings vieram após o mal desempenho de George no início da temporada. O ala tem médias de 14,2 pontos, 4,8 rebotes e 5,8 assistências. Além disso, está com um aproveitamento de 36% nos arremessos de quadra e apenas 16% de três pontos.

Publicidade

É uma queda de produção para o nove vezes All-Star. Vale dizer, entretanto, que George tem se ajustado a um novo time. Ademais, também tem lidado com os efeitos de uma lesão óssea que o deixou fora dos primeiros cinco jogos da temporada.

Leia mais sobre o Philadelphia 76ers!

George tem, de fato, passado por momentos difíceis neste ano, com arremessos decisivos que o craque errou. Na derrota por 118 a 116 para o Phoenix Suns, ele teve a chance de virar a partida, mas não converteu. Da mesma forma, na vitória dos 76ers por 107 a 105 na prorrogação contra os Hornets, George errou um arremesso que poderia ter sido o da vitória no tempo normal.

Publicidade

Embora 0 76ers tenha vencido na prorrogação, o arremesso perdido destacou seu momento atual. Como resultado, levou Jennings a questionar sua efetividade em momentos decisivos.

No entanto, o jogador não parece estar perto de se aposentar. Afinal, craques como LeBron James, Stephen Curry, Kevin Durant, Chris Paul e até mesmo seu ex-colega de equipe, James Harden, mostraram que estrelas da NBA buscam longevidade na carreira. O camisa 8, vale dizer, está com 34 anos e há 13 anos na liga.

Publicidade

Vale destacar que Paul George enfrentou uma série de lesões ao longo de sua carreira na NBA, o que afetou sua consistência como jogador. Mas o astro já provou seu bom nível diversas vezes após retornar de grandes lesões. Na temporada passada, por exemplo, teve uma média de 22,6 pontos por jogo pelo Los Angeles Clippers antes de se transferir para o Philadelphia 76ers, mostrando que ainda podia atuar como um dos principais alas da liga.

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta o que de melhor acontece na NBA