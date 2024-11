NBA: Joel Embiid empurra jornalista após comentários sobre família de jogador

De acordo com o jornalista Shams Charania, da ESPN, o MVP da NBA em 2022/23 Joel Embiid envolveu-se em um incidente com o repórter por comentários sobre a família do jogador. Marcus Hayes, do Philadelphia Inquirer, criticou o pivô do Philadelphia 76ers utilizando argumentos como o filho e o irmão do atleta. No entanto, Embiid não gostou da situação e foi tirar satisfação sobre o caso.

Charania garante que não houve soco, mas Joel Embiid atacou o repórter e o empurrou.

Hayes criticou Embiid por não atuar na atual temporada da NBA. Então, ele citou familiares para criticar o jogador do Sixers.

“Joel Embiid sempre fala que o nascimento de seu filho, Arthur, é o principal ponto de mudança de direção na carreira do jogador na NBA”, afirmou Hayes. “Ele diz que quer ser grande o bastante para deixar um legado ao garoto que leva o nome de seu irmão mais novo”.

Seu irmão morreu no primeiro ano em que jogou na NBA.

Então, o jornalista justificou o comentário usando o fato de que o jogador não consegue atuar normalmente na NBA.

“Mas para seguir com sua grande carreira, é preciso aparecer para trabalhar. Embiid vem sendo ótimo fazendo o oposto. Em sua décima primeira temporada, ele constantemente está em péssimas condições físicas. Então, tal condição física ruim aparentemente está atrasando sua estreia na temporada”, concluiu.

Apesar de Joel Embiid ainda não atuar na atual temporada, ele já levou uma falta técnica após balançar uma toalha enquanto Andrew Nembhard (Indiana Pacers) cobrava um lance livre. O que não é permitido, de acordo com as regras.

Sem o jogador em quadra, o Sixers vem sofrendo muito no início da temporada 2024/25 da NBA. Por enquanto, o time venceu apenas uma das cinco partidas. Além dele, Paul George, principal contratação para a campanha, também não atuou. Os dois estão com lesões no joelho.

Embiid liderava a corrida para o MVP da última temporada, mas sofreu com contusões. Então, tentou voltar às quadras antes de estar totalmente pronto. De acordo com as regras da NBA, é necessário atuar em 65 partidas. Como resultado, ele voltou a se machucar e retornou apenas no fim da campanha.

Já nos playoffs, ele ainda não estava 100% e sofreu diante do New York Knicks. Então, nas férias da NBA, ele participou das Olimpíadas pela seleção dos EUA, mesmo após ter feito compromisso com a federação francesa. Nos Jogos Olímpicos, ele atuou enquanto recebia vaias da torcida.

Mas para o início da temporada, ele não atuou nos amistosos e segue sem data para retorno.

A NBA vai fazer nova investigação para saber o que houve no vestiário. Existe chance de receber suspensão ou multa.

