Joel Embiid e Paul George já são problemas no 76ers

A temporada da NBA começa hoje (22), mas Joel Embiid e Paul George já desfalcam o Philadelphia 76ers por lesão. De acordo com o jornalista Shams Charania, do canal ESPN, ambos os astros não irão participar do primeiro confronto da equipe em 2024/25. O pivô camaronês, em especial, já está confirmado para não jogar nesta primeira semana.

A novidade é a exemplificação da maior crítica à adição de George no elenco: juntar dois jogadores com um grave histórico de lesões para serem os líderes da equipe. Nesta quarta-feira (23), o Sixers faz sua estreia de campanha contra o Milwaukee Bucks e nenhum deles estará disponível.

No dia 13 deste mês, a franquia anunciou que Embiid ficaria fora pelo restante da pré-temporada por conta de uma lesão no joelho esquerdo. A equipe decidiu poupá-lo para que ele tenha maior tempo de recuperação e esteja em boas condições para o início da temporada regular. No entanto, não foi o que aconteceu.

Agora, Charania informa que ele não participará de nenhum jogo desta primeira semana. O jornalista informou que sua reabilitação está progredindo bem. Desse modo, ele irá participar aumentar a intensidade de seus exercícios e participar dos treinos com a equipe.

A situação de George é menos crítica. O ala sofreu uma contusão óssea no joelho esquerdo ao hiperestender a perna na semana passada, durante o último amistoso do 76ers. Então, passou por uma reavaliação médica e foi decidido que não jogará contra o Bucks. De acordo com Charania, ainda nesta semana ele será avaliado mais uma vez e teremos atualizações sobre sua disponibilidade.

As lesões de Joel Embiid e Paul George fazem com que o time tenha um início desanimador de temporada. O plano da equipe é evitar os imprevistos da temporada passada e manter seus astros saudáveis para que possam competir nos playoffs. Desse modo, criaram um calendário especial para o pivô, que o poupa de jogar em dois consecutivos.

Na última temporada, Embiid disputou apenas 39 partidas. Então, emagreceu de 11 e 13 quilos durante a offseason. Segundo o MVP de 2023, tomou a medida com a intenção de ter sua primeira campanha saudável nos playoffs.

“Na hora em que fomos eliminados, mandei mensagem para Daryl Morey [presidente do Philadelphia 76ers] dizendo: ‘Precisamos fazer o que for necessário para eu estar saudável no próximo ano. Então, tudo está sendo sobre isso’”, afirmou na semana passada.

