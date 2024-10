76ers lidera NBA com contratações para temporada

O Philadelphia 76ers é a equipe com mais contratações para a temporada 2024/25 da NBA. Após uma sequência de campanhas decepcionantes, a equipe decidiu reformular a maior parte do seu elenco, em torno de Joel Embiid e Tyrese Maxey. Desse modo, desde o início da offseason, a franquia adicionou oito novos jogadores.

Entre as contratações do 76ers para a temporada, a maior destaque foi a de Paul George durante a agência livre da NBA. O ala assinou por US$ 212 milhões durante quatro anos, para formar um trio ao lado de Maxey e Embiid. Além dele, o Sixers adicionou Guerschon Yabusele, Eric Gordon, Andre Drummond, Caleb Martin, Reggie Jackson, Jared McCain e Adam Bona.

A reformulação praticamente total abusou do teto salarial do 76ers. Para a próxima temporada, a equipe é a nona com o maior gasto em salários. De acordo com a plataforma Spotrac, o investimento da diretoria no elenco será de US$ 181,5 milhões, sendo US$ 40.9 milhões do teto salarial em 2024/25.

O objetivo do 76ers, portanto, é brigar entre as principais forças da NBA, em busca de um título. A última conquista aconteceu em 1983, ou seja, há 41 anos. A estreia da franquia, aliás, está marcada para o dia 23 de outubro, diante do Milwaukee Bucks, no Wells Fargo Center, na Filadélfia.

Mais contratações

O 76ers, no entanto, não é o único time que reforçou em peso seu elenco. Isso porque seis franquias contrataram pelo menos seis novos jogadores para a temporada 2024/25. Foram elas: Los Angeles Clippers; Oklahoma City Thunder; New Orleans Pelicans; Utah Jazz; Washington Wizards e Minnesota Timberwolves.

Os destaques ficam para Thunder e Timberwolves. As equipes, afinal, fizeram adições significativas, em busca da classificação para as finais da NBA. A franquia de Oklahoma, então, contratou: Alex Caruso, Isaiah Hartenstein, Nikola Topic, Dillon Jones, Ajay Mitchell e Alex Ducas. O Wolves, enquanto isso, assinou com: Julius Randle, Donte DiVincenzo, Joe Ingles, Rob Dillingham, Terrance Shannon Jr. e Jesse Edwards.

O Clippers e o Pelicans, por outro lado, se reforçaram em busca de uma vaga nos playoffs. O time de Los Angeles, assim, conseguiu: Mo Bamba, Cam Christie, Kevin Porter Jr., Nicolas Batum, Derrick Jones Jr. e Kai Jones. Já a equipe de Nova Orleans contratou: Dejounte Murray, Antonio Reeves, Yves Misi, Daniel Theis, Karlo Matkovic e Javonte Green.

Por fim, Jazz e Wizards contrataram em peso, mas devem seguir em reconstrução. Em Utah, chegaram: saiah Collier, Cody Williams, Drew Eubanks, Svi Mykhailiuk, Kyle Filipowski e Patty Mills. Já em Washington: Malcolm Brogdon, Jonas Valančiūnas, Saddiq Bey, Kyshawn George, Calton Carrington e RayJ Dennis.

Pouco ativos

Em contrapartida, algumas equipes priorizaram a manutenção de seus elencos para 2024/25. Atual campeão, o Boston Celtics, por exemplo, conseguiu manter grande parte da base campeã e adicionaram apenas o novato Baylor Scheierman ao elenco.

O Cleveland Cavaliers e o Hostoun Rockets também adicionaram somente um nome ao elenco. No Cavs, o reforço foi Tristan Thompson, enquanto que, em Houston, foi o novato Reed Sheppard.

