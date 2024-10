Destaque do Rockets, Alperen Sengun estende contrato

Depois de Jalen Green, o Houston Rockets estendeu o contrato do pivô Alperen Sengun. De acordo com o jornalista Bobby Marks, da ESPN, o turco vai receber US$185 milhões por cinco anos. Ou seja, ele terá uma média salarial de US$37 milhões anuais.

Assim como no caso de Green, o contrato de Sengun possui uma opção do jogador no último ano com o Rockets. Portanto, ele poderá deixar o acordo em 2028/29 e tornar-se agente livre irrestrito. A medida, aliás, serve para que Houston evite a mínima chance de perder seu principal atleta na próxima offseason.

Alperen Sengun, ainda sob o contrato de calouro, vai receber US$5.4 milhões do Rockets em 2024/25. Ou seja, por ser uma extensão prévia, ele só começa a receber o novo vínculo a partir de 2025/26.

Vale lembrar que, caso ele não tivesse acertado sua extensão, seria um agente livre restrito. O jogador poderia receber qualquer proposta que o Rockets teria a chance de cobrir. Mas com as movimentações desta segunda-feira, Houston garante seus dois principais atletas por, pelo menos, mais dois anos, além de 2024/25.

Isso porque Green estendeu seu contrato por dois anos garantidos e mais um de opção do jogador. Então, o time texano, que está em fase final de reformulação de elenco, pretende disputar os playoffs a partir da atual temporada.

De acordo com Marks, Sengun é o primeiro jogador a estender o contrato de calouro por cinco anos e ter a player option desde Luka Doncic e Trae Young. O pivô vem se destacando a cada temporada em Houston.

Em 2023/24, por exemplo, o turco foi cogitado para disputar o All-Star Game. Não por menos, pois ele registrou 21.1 pontos, 9.3 rebotes e 5.0 assistências em 63 jogos. Como resultado, ganhou ainda mais comparações ao três vezes MVP Nikola Jokic.

Ele fez parte de um grupo seleto de seis jogadores na última campanha com médias superiores a 21 pontos, nove rebotes e cinco passes decisivos. Além de Sengun, Luka Doncic, Giannis Antetokounmpo, Joel Embiid, Julius Randle e Jokic atingiram tais marcas. Detalhe: apenas o pivô não foi ao Jogo das Estrelas.

Aos 22 anos, ele ficou em terceiro na votação para o jogador que mais evoluiu na última temporada da NBA.

