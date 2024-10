Jalen Green estende contrato com Rockets

De acordo com o jornalista Shams Charania, da ESPN, o Houston Rockets estendeu o contrato de Jalen Green. Por ser uma extensão prévia, ele vai começar a receber US$106 milhões por três anos a partir de 2025/26. No entanto, são dois garantidos e uma opção para o terceiro.

Green foi um dos principais jogadores do Rockets na última temporada, enquanto mostra evolução. Para ter uma ideia, ele registrou médias de 19.2 pontos, 5.2 rebotes e 3.5 assistências em 2023/24. Mas desde a parada para o All-Star Game, o atleta produziu 22.8 pontos, 5.8 rebotes e 3.9 passes decisivos. Ou seja, após um início ruim, ele conseguiu recuperar seu jogo.

O fato diferente da extensão é justamente o terceiro ano de contrato com o Rockets. Trata-se de uma opção, então Green pode deixar o novo contrato ao fim de 2026/27 em busca de um salário melhor.

Publicidade

Jalen Green, de 22 anos, vai para a sua quarta temporada com o Rockets, enquanto terá a estabilidade de uma extensão de contrato. Portanto, ele não deverá jogar sob pressão, algo que a diretoria avaliou nas últimas semanas. A equipe conta com seus talentos, pelo menos, até 2026/27, mas com opção de ir até 2027/28. Assim, o time evita que ele se torne um agente livre restrito ao fim da nova campanha.

Leia mais

E ainda tem um detalhe sobre o contrato de Green. De acordo com Charania, o jogador poderia receber até US$240 milhões por cinco anos, caso opte por deixar o vínculo após 2027/27. Ou seja, seria uma média de US$48 milhões anuais.

Publicidade

Outro jogador sob as mesmas condições é o pivô Alperen Sengun. Por enquanto, não existe nenhuma confirmação sobre um novo acordo. O jogador foi o principal destaque do Rockets na última temporada. Ele fez 21.1 pontos, 9.3 rebotes, 5.0 assistências, enquanto ainda não foi um bom arremessador do perímetro, com apenas 29.7% de aproveitamento.

Em março, quando o Rockets ficou próximo de classificação ao play-in, Green foi o grande nome da equipe. Até pela contusão de Sengun, o ala-armador tomou conta do ataque de Houston. Naquela sequência de 11 vitórias, ele ficou com médias de 30.2 pontos, enquanto acertou 45% do perímetro.

Publicidade

No entanto, o Rockets acabou ficando fora da disputa e, como consequência, não disputou os playoffs pelo quarto ano consecutivo.

Assine o canal Jumper Brasil no Youtube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA