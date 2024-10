Fred VanVleet quer ficar no Rockets e avisa: “Não sou jogador de aluguel”

Fred VanVleet se prepara para a segunda temporada como jogador do Houston Rockets. Isso só parece, a princípio, o começo de uma longa história. Mas pode ser a parte final, ao mesmo tempo, de uma breve passagem. O contrato do atleta possui uma opção de extensão para a equipe de quase US$45 milhões. O experiente armador já sabe como funcionam os negócios na NBA, mas nem cogita a possibilidade de ir embora.

“Eu não vim para cá para ser um jogador de aluguel, pois não sou assim. Não vim para cá pensando em ser agente livre outra vez, mas projetando encontrar um lar em longo prazo. Eu adorei a minha passagem por Houston até agora. Mais do que isso, acho que estou alinhado com os técnicos e dirigentes sobre as possibilidades de futuro dessa equipe”, afirmou o veterano, em entrevista ao jornal Houston Chronicle.

Apesar do seu desejo, VanVleet vai ter que disputar a temporada com essas incertezas. Ele não é elegível para uma extensão prévia, então não há nenhuma chance de solução agora. Precisa esperar até junho de 2025, em síntese, para poder planejar os próximos passos da carreira. O astro está preparado para jogar deixando essas pendências de lado, mas todos já sabem as suas intenções.

Publicidade

“É óbvio que, a princípio, estou ciente da minha situação contratual. As negociações vão sempre se resolver de forma natural, então não ficou preocupado com isso. Sinto que é uma parte da nossa carreira que não se pode forçar. Mas minha família e eu queremos seguir no Texas. Como já disse, eu vim para cá em busca de uma casa. E acredito que achei uma”, desabafou o armador de 30 anos.

Leia mais sobre o Houston Rockets

Exemplo

Fred VanVleet chegou ao Rockets para ser mais do que um jogador em quadra. Tratava-se de um veterano provado com postura exemplar para guiar o jovem elenco da equipe. O armador não foi draftado e precisou atuar duas temporadas na G League antes de se consolidar na liga. Foi eleito all-star uma vez e, em seguida, assinou o contrato mais lucrativo da história para um atleta não selecionado no recrutamento.

Publicidade

“Tenho uma ótima relação com cada um dos jogadores que estão conosco, mas devem jogar mais na G League. Há muitos mais de nós do que existem astros nessa liga. São vários atletas que, sobretudo, estão tentando se descobrir e encontrar o seu lugar. Eu consigo me identificar com cada um, pois, em essência, sou um deles”, admitiu o campeão da NBA pelo Toronto Raptors.

A maior lição que VanVleet quer passar para os jovens talentos menos “prestigiados” do Rockets é simples. Entreguem o seu máximo esforço, pois o trabalho duro vale a pena. “Eu sempre digo para eles que eu era o cara no canto da quadra. Ficava arremessando depois do treino sem os treinadores, por exemplo. Então, nunca deixei de ter esse tipo de mentalidade”, completou.

Publicidade

Orgulhoso

A permanência de VanVleet em Houston, a princípio, parece muito incerta mesmo. Ele está fora da faixa etária de um jovem elenco. O seu salário é alto. O time, além disso, selecionou armadores nos últimos dois drafts. Amen Thompson e Reed Sheppard, em longo prazo, tendem a ser os “donos da posição” do Rockets. Mas, independentemente de seguir no time, o veterano está satisfeito com o que conseguiu fazer até agora.

“Eu tenho muito orgulho do primeiro dia em que vesti um uniforme da NBA porque não eram muitos que apostavam em mim. Aliás, a maioria das pessoas acreditava que nem seria jogador nessa liga. Imagine, então, ter a carreira que tive até agora. Mas isso é a coroação do meu trabalho, ética e profissionalismo. Também tive um pouco de sorte e ajuda de Deus. Por isso, sou muito orgulhoso da minha trajetória”, concluiu VanVleet.

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no Youtube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Publicidade

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA