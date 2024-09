“Rockets tem o elenco mais profundo da NBA”, avalia dono do time

O dono do Houston Rockets, Tilman Fertitta, está confiante no elenco do time na NBA. Na contramão da opinião de muitos fãs e analistas, o empresário considera que o plantel texano é o mais completo de toda a liga. Desse modo, espera um grande salto para a equipe que terminou somente com a 11ª campanha da Conferência Oeste em 2023/24.

“Rockets tem o elenco mais profundo da NBA”, avaliou o dono do time durante o Media Day. “Estamos esperando uma grande temporada”, completou.

A opinião do empresário é certamente polêmica. Na última temporada, afinal, a franquia sequer figurou no play-in do Oeste. Além disso, realizou somente duas adições para 2024/25, sendo o agente livre Steven Adams e o novato Reed Sheppard. Portanto, nenhuma alteração relevante à campanha passada.

Diferente de outras forças, aliás, o Rockets sequer tem uma estrela consolidada no elenco. O único com histórico de All-Star é o armador Fred VanVleet, que é mais visto na equipe como um astro veterano do que o futuro da franquia. Por outro lado, há a expectativa de um salto por parte de Alperen Sengun e Jalen Green.

Atlético e com grande potencial, Green vem de uma temporada com 19.6 pontos, 5.2 rebotes e 3.5 assistências. No entanto, ainda conta com pontos onde precisa melhorar para se tornar uma estrela. Sengun, por sua vez, teve médias de 21,1 pontos, 9,3 rebotes e 5,0 assistências por jogo na última campanha. Como o companheiro, ainda assim, precisa evoluir consideravelmente, principalmente no lado defensivo.

Por fim, o time aposta também no potencial do ala-armador Reed Sheppard. Terceira escolha do Draft, o jovem é considerado um dos melhores talentos da classe de 2024. Durante a Summer League, o calouro registrou médias de 20 pontos, 5.3 assistências e 4.8 rebotes. Portanto, passou a ser visto como favorito para o prêmio de Novato do Ano em 2024/25.

Fica claro, portanto, que o Rockets é ainda uma equipe em construção na NBA. Diante da última temporada, é provável que a franquia brigue pelos playoffs. Segundo o jornalista Sam Vecenie, do The Athletic, aliás, a equipe deve cumprir o objetivo, mas depende da evolução de seus jovens jogadores.

“Para mim, o Rockets depende do salto dos jovens jogadores. Ainda assim, eu acredito em playoffs da NBA para o Houston Rockets. É como se iniciasse a temporada entre os oito primeiros. Acho que essa é uma expectativa razoável sob o comando de Udoka. Além disso, com Steven Adams chegando para ser o pivô reserva, todo o potencial de crescimento e com sorte, é possível ter uma temporada completa”, escreveu Vecenie.

