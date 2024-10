Alperen Sengun confirma negociações no Rockets e crava: “Quero novo contrato”

Alperen Sengun está em negociações com o Houston Rockets para uma extensão prévia de contrato. O pivô revelou que há tratativas entre as partes para evitar que ele teste o mercado como agente livre em 2025. É verdade que o relógio atua contra o acerto, pois precisa ser fechado antes do primeiro dia da temporada regular. Mas o atleta turco está confiante em um final feliz para todos.

“Nós estamos em conversas, mas já deixei claro que quero um novo contrato. A franquia está tentando um acordo, então as negociações estão em andamento. Tudo evolui bem, por enquanto. Tenho certeza de que as coisas vão funcionar. Ainda temos muito tempo. Por isso, a minha expectativa é que vamos chegar a um ponto comum”, afirmou o astro em potencial, nas entrevistas de reapresentação da temporada.

O jovem jogador, a princípio, é elegível a um vínculo de pouco mais de US$220 milhões por cinco temporadas. É um alto investimento que, segundo rumores, o Rockets não se mostrou tão disposto a realizar até agora. O gerente-geral Rafael Stone, não por acaso, seguiu na contramão de Sengun e preferiu não comentar nada. Ele só garante que a franquia está pronta para apostar no material humano que tem em mãos.

“A gente manteve o elenco junto porque gostamos desse núcleo. Estamos animados com essa base e dispostos a apostar em cada um. Então, provavelmente, é a pré-temporada mais excitante que já tivemos por aqui. Estou realmente animado para observar como o elenco pode se entrosar e competir juntos. Nós vamos ver o que acontece”, projetou o executivo texano.

Hora de playoffs

O Rockets esperava chegar aos playoffs já na temporada passada. Por isso, investiu em contratações como os veteranos Fred VanVleet e Dillon Brooks no ano passado. O time até esboçou uma arrancada final, mas acabou de fora do play-in. Foi uma decepção e, ao mesmo tempo, uma sinalização do futuro. Para Sengun, não há resultado possível agora para a equipe além de estar entre os oito melhores do Oeste.

“A gente ficou de fora dos playoffs na reta final, então espero que cheguemos lá agora. Mais do que isso, acredito nisso. Não existe razão para ficarmos de fora outra vez. Nós temos uma grande equipe, cheia de jogadores talentosos. Já sabemos como jogar com caras como Fred e Dillon agora. Por isso, aposto que as coisas vão ser diferentes nesse ano”, projetou o europeu.

A conferência Oeste está mais disputada a cada ano e, assim, chegar à pós-temporada fica cada vez mais difícil. Sengun entende essa realidade, mas vê o Rockets obrigado a estar à altura do desafio. “Temos que entrar em quadra e lutar com o máximo de nossa capacidade. Afinal, como eu já disse, não há desculpas para não chegarmos aos playoffs em 2025”, reforçou.

Na mesma

Assim como Alperen Sengun, Jalen Green está em época de negociar a extensão prévia de contrato com o Rockets. São os mesmos parâmetros do turco e, como resultado, as mesmas dificuldades – e resistências. O investimento é alto demais em um atleta ainda menos provado do que o pivô. Mas, da mesma forma, o ala-armador está interessado em resolver a situação agora.

“É claro que quero uma extensão. A minha preferência, aliás, seria acertar um contrato em longo prazo agora. Mas o meu foco está em disputar a temporada que está por vir com os atletas que temos e tentar chegar aos playoffs. Estamos construindo um senso de camaradagem e, sobretudo, identidade. Com esse foco, sei que tudo vai se resolver lá na frente”, disse Green, em entrevista ao jornal Houston Chronicle.

