Com brasileiro, veja a lista de jogadores dispensados antes de temporada da NBA

No sábado (19), a NBA estabeleceu como prazo para que os times divulgassem todos os jogadores que seriam dispensados antes do início da temporada. Então, listamos todos aqui, incluindo o brasileiro Mãozinha Pereira, que estava no Memphis Grizzlies.

Diversos nomes conhecidos acabaram dispensados para o início da temporada. Entre eles, por exemplo, estão Killian Hayes, que estava no Brooklyn Nets, e Jahlil Okafor, que passou pelo Indiana Pacers. Enquanto isso, alguns times abriram mão de jogadores para darem espaço a outros.

Vale lembrar que enquanto Hayes foi sétima escolha do Draft de 2020, Okafor era a terceira de 2015. Ou seja, já foram jogadores muito relevantes em suas equipes no início de suas carreiras. Apenas não conseguem produzir o suficiente por um novo time.

Publicidade

Nassir Little, que treinava com o Golden State Warriors, deixou a equipe para assinar com o Miami Heat. Porém, o time da Flórida o dispensou. Little possui passagens por Portland Trail Blazers e Phoenix Suns.

Sexta escolha do Draft de 2019, Jarrett Culver parece estar perto de retornar ao basquete da NBA, mas não foi agora. O Orlando Magic o dispensou. Thon Maker, décima pick de 2019, tentava o mesmo. No entanto, segue fora da liga.

O ala-armador Quincy Olivari, destaque do Los Angeles Lakers na pré-temporada, ganhou um acordo two-way. No entanto, foi necessário que o time californiano mandasse embora Colin Castleton, que tinha o mesmo tipo de contrato.

Publicidade

Entretanto, Olivari não terá tanto tempo de quadra, ao menos no início de 2024/25.

Leia mais

No fim, 121 jogadores deixaram a NBA desde o dia 16. Seja para garantirem vagas na G League ou fora da liga, listamos todos. Enquanto a temporada 2024/25 não começa, as equipes fazem os últimos cortes. Confira, então, a lista.

Publicidade

Jogadores dispensados antes da temporada 2024/25 da NBA

Jogador Time Kevon Harris Hawks Daeqwon Plowden Hawks Jordan Schakel Celtics Jordan Schakel Celtics Lonnie Walker Celtics Dmytro Skapintsev Celtics Hason Ward Celtics Jay Scrubb Celtics Ron Harper Jr Celtics Amari Bailey Nets Killian Hayes Nets K.J. Jones Nets Keyontae Johnson Hornets Charlie Brown Jr Hornets Harry Giles Hornets Onuralp Bitim Bulls Kenny Lofton Bulls Pete Nance Cavaliers Darius Brown Cavaliers Elijah Hughes Cavaliers Zhaire Smith Cavaliers Jacob Gilyard Cavaliers Jules Bernard Cavaliers Jamir Chaplin Mavericks A.J. Lawson Mavericks Jamarion Sharp Mavericks Jarod Lucas Mavericks Emanuel Miller Mavericks Andrew Funk Nuggets Charles Bediako Nuggets Will Richardson Nuggets Lamar Stevens Pistons Aaron Estrada Pistons Javante McCoy Pistons Dereon Seabron Pistons Tolu Smith Pistons Tosan Evbuomwan Pistons Kevin Knox Warriors Jackson Rowe Warriors Blake Hinson Warriors

Segunda parte dos jogadores dispensados

Jogador Time Thon Maker Rockets Markquis Nowell Rockets Jermaine Samuels Rockets Matt Bradley Rockets Nathaniel Hinton Rockets Cole Swider Pacers Kendall Brown Pacers Jahlil Okafor Pacers Alondes Williams Clippers Braxton Key Clippers E.J. Harkless Clippers Grayson Murphy Lakers Colin Castleton Lakers Kylor Kelley Lakers Jordan Goodwin Lakers David Johnson Grizzlies Miye Oni Grizzlies Armando Bacot Grizzlies Miles Norris Grizzlies Mãozinha Pereira Grizzlies Warren Washington Heat Isaiah Stevens Heat Zyon Pullin Heat Nassir Little Heat Henry Ellenson Bucks Anzejs Pasecniks Bucks Jalen Lewis Bucks Justise Winslow Bucks James Akinjo Bucks Terence Davis Bucks Eugene Omoruyi Timberwolves Skylar Mays Timberwolves Keion Brooks Pelicans Trhae Mitchell Pelicans Elfrid Payton Pelicans Josh Oduro Pelicans Jalen Crutcher Pelicans T.J. Warren Knicks Landry Shamet Knicks Chuma Okeke Knicks

Por fim, a terceira parte dos jogadores dispensados antes da temporada da NBA

Jogador Time Cormac Ryan Thunder Buddy Boeheim Thunder Alex Reese Thunder Chase Jeter Thunder Malevy Leons Thunder Jalen Slawson Magic Jarrett Culver Magic Ethan Thompson Magic Alex Morales Magic Robert Baker Magic Max Fiedler 76ers Judah Mintz 76ers Isaiah Mobley 76ers Jordan Tucker 76ers Paul Watson Suns Frank Kaminsky Suns Mamadi Diakite Suns Moses Wood Suns Devonte’ Graham Blazers Nick Muszynski Blazers James Bouknight Blazers Boogie Ellis Kings Skal Labissiere Kings Terry Taylor Kings Brodric Thomas Kings Drew Timme Kings Shareef O’Neal Kings Jalen McDaniels Spurs B.J. Boston Spurs Jamaree Bouyea Spurs Malachi Flynn Spurs Isaiah Miller Spurs Branden Carlson Raptors Kevin Obanor Raptors Jared Rhoden Raptors Jahmi’us Ramsey Raptors Justin Lewis Jazz Mouhamadou Gueye Wizards Taylor Funk Wizards John Butler Wizards Jared Butler Wizards

Mãozinha Pereira

O brasileiro ainda não desistiu do sonho de seguir na NBA. Apesar de deixar o Grizzlies, ele deve seguir na equipe da G League. Então, como na última temporada, o atleta teve espaço. Se fizer algo similar ao que produziu na lida de desenvolvimento, é possível que volte a jogar em Memphis.

Assine o canal Jumper Brasil no Youtube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA