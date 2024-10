Calouro do Lakers fala sobre encontro emocionante com Stephen Curry

Muita gente não sabia quem era Quincy Olivari até recentemente. No entanto, o jogador acabou tornando-se um dos destaques do Los Angeles Lakers na pré-temporada da NBA. Mesmo sem muito tempo de quadra, o jovem, que luta por um espaço na equipe, foi bem. E após a derrota do Lakers para o Golden State Warriors, o calouro estava bastante emocionado ao relatar seu encontro com Stephen Curry.

“É louco Stephen Curry saber quem eu sou, pois sou seu fã desde quando estava na sexta série”, afirmou o calouro do Lakers. “Mas eu nem sei o que dizer. É meu jogador favorito de todos os tempos. Então, a primeira coisa que ele me disse foi que era um grande fã do meu jogo. Mas verdade seja dita, eu sou um grande fã dele. Eu tenho sua camisa e ele assinou duas vezes. Eu costumava dormir com aquela camisa”, disse.

Olivari foi o principal destaque do Lakers com 22 pontos e sete rebotes, enquanto ainda luta para seguir na equipe californiana.

“Eu queria tanto ser como ele. Então, só por ter a chance de o encontrar, a gente conversou, ele me deu um par de tênis e assinou. Significa muito para mim, pois meu pai sabe disso, minha mãe, isso significa muito. Eu não sei… é vale muito”, conclui a entrevista chorando.

Diante do Warriors de Stephen Curry, ele acertou cinco cestas de três em nove tentativas.

O fato é que, apesar de o calouro superar a marca de dígitos duplos em dois de seus quatro jogos pelo Lakers na pré-temporada, ele ainda não tem vaga garantida. Isso porque o time californiano já conta com três jogadores sob contrato two-way. Ou seja, daqueles que passam períodos entre a equipe principal e a G League. Então, ele estaria brigando por uma posição com Jordan Goodwin, que possui três anos de experiência na liga.

Mas em seu favor, estão os 57.1% de aproveitamento que teve no perímetro durante o período de preparação. O Lakers busca jogadores com perfil de arremessadores, pois o técnico JJ Redick quer fazer a equipe apostar cada vez mais no setor.

Apesar de Goodwin ser um armador que organiza o jogo, suas performances nos últimos anos não foram boas. Ele chegou na offseason e pode acabar ficando de fora. Especialmente, após o que Olivari fez em sua última partida.

Aos 23 anos, Olivari fez cinco anos no basquete universitário, o que é incomum. Ele atuou por Rice durante quatro temporadas, enquanto foi um dos cestinhas de Xavier em 2023/24, quando registrou 19.7 pontos, 5.6 rebotes e acertou 40.9% de três.

A temporada regular começa no dia 22, enquanto o Lakers encara o Minnesota Timberwolves.

