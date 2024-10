Bronny James joga bem, mas Warriors atropela Lakers

Enfim, a pré-temporada da NBA acabou. E foi em um atropelo do Golden State Warriors sobre o Los Angeles Lakers que teve Bronny James titular. Em casa, a equipe de San Francisco mandou um time “misto” à quadra, mas com alguns titulares disponíveis. Por outro lado, a equipe de Los Angeles não enviou qualquer titular ao jogo. Ambos os times não contaram com seus dois maiores astros no duelo: Stephen Curry e LeBron James.

Golden State termina os amistosos de preparação com uma bela marca de seis vitórias em seis jogos. Essa, aliás, foi a segunda vitória sobre o rival de divisão nessa sequência. Então, a equipe ganha confiança em meio a uma offseason de incertezas com a saída de Klay Thompson. A franquia estreia na temporada 2024/25 da NBA na próxima quarta-feira (23) contra o Portland Trail Blazers, fora de casa.

O Lakers por outro lado, teve mais inconstâncias. Afinal, foram quatro derrotas em seis partidas, duas delas para o Warriors. Mas é justo dizer que a derrota de hoje era um tanto quanto esperada, já que nenhum dos jogadores principais atuou. A equipe usou seus melhores jogadores até em momentos do último quarto na última noite contra o Suns. Por fim, o time mira a estreia da liga, no duelo com o Minnesota Timberwolves na próxima terça-feira (22).

Então, confira como foi a vitória do Warriors sobre o Lakers, que contou com Bronny James no time titular.

O jogo

No último jogo de toda a pré-temporada da liga, vimos, acima de tudo, um atropelo. É verdade que Curry não jogou, mas ele foi o único da rotação principal que ficou ausente. Então, ainda no primeiro quarto, a vantagem começou a se criar. O único momento de equilíbrio foi nos primeiros momentos, quando Los Angeles ainda se manteve perto no placar.

O destaque principal dos donos da casa vai para os jovens Jonathan Kuminga e Brandin Podziemski, que lideraram a a grande corrida da franquia no primeiro tempo. Apesar de não estar quente, a equipe encontrou caminhos até o garrafão marcando 40 pontos na área pintada só no período inicial. Aliás, para se ter uma noção do domínio, o Lakers marcou apenas 36 pontos no garrafão ao longo de todo o duelo.

Com 26 pontos de vantagem já no intervalo, a equipe não baixou guarda. Inclusive, com as bolas de três que não estavam caindo. Afinal, foram seis de oito conversões no terceiro quarto. Com o jogo ganho, o time tirou seus titulares de quadra no meio do terceiro período e rodou o elenco. Vale o destaque para Gui Santos, que ganhou minutos, marcando quatro pontos e dois rebotes. A vantagem, por fim, chegou a 58 pontos.

Apesar de não ser brilhante nos arremessos (sete em 17), Bronny James fez seu melhor jogo pelo Lakers na dura derrota para o Warriors. O ala teve 35 minutos em quadra em meio aos muitos reservas e conseguiu um bom desempenho. Além disso, vale o destaque para Quincy Olivari. O calouro foi o melhor jogador de Los Angeles na partida. Ainda assim, os dois não conseguiram fazer com que a equipe ameaçasse a vitória de Golden State em qualquer momento da partida.

(2-4) Los Angeles Lakers 74 x 132 Golden State Warriors (6-0)

Los Angeles

Jogador PTS REB AST STL BLK Quincy Olivari 22 7 2 0 0 Bronny James 17 4 1 3 1 Jaxson Hayes 7 7 2 0 0 Jalen Hood-Schiffino 6 3 7 1 0 Armel Traore 6 7 1 1 0

Três pontos: 7-29; Olivari: 5-9

Golden State

Jogador PTS REB AST STL BLK Jonathan Kuminga 17 4 0 0 0 Brnadin Podziesmki 16 4 2 3 0 Buddy Hield 14 4 4 0 0 Moses Moody 14 4 0 0 0 Andrew Wiggins 13 3 3 1 2

Três pontos: 13-36; Hield: 4-8

Leia mais!

Além da vitória do Warriors sobre o Lakers de Bronny James, em jogo em que nem Curry ou LeBron atuaram, outros seis jogos movimentaram a rodada. Então, confira os dados das vitórias de Magic, Wizards, Raptors, Bulls, Heat e Blazers.

(2-3) Philadelphia 76ers 99 x 114 Orlando Magic (1-2)

Philadelphia

Jogador PTS REB AST STL BLK Kelly Oubre Jr. 17 4 2 1 0 Ricky Council IV 13 1 0 0 0 Andre Drummond 12 20 1 3 0 Caleb Martin 10 4 2 0 1 Guerschon Yabusele 9 6 2 1 1

Três pontos: 8-32; Martin: 2-4

Orlando

Jogador PTS REB AST STL BLK Paolo Banchero 21 6 3 2 0 Jalen Suggs 12 4 7 4 1 Jett Howard 11 0 2 1 0 Wendell Carter Jr. 10 7 1 0 1 Gary Harris 9 0 1 0 0

Três pontos: 12-37; Harris: 3-3

(4-1) New York Knicks 117 x 118 Washington Wizards (2-3)

New York

Jogador PTS REB AST STL BLK Jalen Brunson 27 1 5 0 0 Karl-Anthony Towns 22 12 4 0 1 OG Anunoby 14 4 3 3 2 Tyler Kolek 13 1 2 0 0 Cameron Payne 12 0 1 2 0

Três pontos: 8-36; Dadiet: 2-3

Washington

Jogador PTS REB AST STL BLK Jordan Poole 16 1 5 0 0 Jared Butler 14 0 5 1 1 Johnny Davis 14 2 5 3 0 Kyle Kuzma 12 3 3 1 0 Justin Champagnie 11 2 0 0 0

Três pontos: 15-38; Poole: 3-5

(3-2) Toronto Raptors 116 x 112 Brooklyn Nets (1-3)

Toronto

Jogador PTS REB AST STL BLK Scottie Barnes 21 6 3 2 1 Ochai Agbaji 16 6 2 1 0 Jakob Poeltl 14 8 4 1 2 Gradey Dick 12 6 1 0 2 Chris Boucher 10 1 1 1 0

Três pontos: 11-36; Barnes: 3-6

Brooklyn

Jogador PTS REB AST STL BLK Cam Johnson 32 5 4 0 1 Jalen Wilson 13 3 5 0 0 Cam Thomas 13 3 3 1 0 Ziaire Williams 12 8 2 4 2 Noah Clowney 11 5 3 2 0

Três pontos: 13-42; Johnson: 7-14

(0-4) Cleveland Cavaliers 117 x 119 Chicago Bulls (3-2)

Cleveland

Jogador PTS REB AST STL BLK Jarrett Allen 25 16 2 2 0 Darius Garland 23 2 5 1 0 Donovan Mitchell 22 4 4 2 0 Evan Mobley 15 10 8 0 3 Dean Wade 14 5 3 1 1

Três pontos: 17-53; Garland: 5-10

Chicago

Jogador PTS REB AST STL BLK Ayo Dosunmu 19 3 3 1 0 Nikola Vucevic 18 12 6 1 1 Zach LaVine 18 6 3 1 0 Jalen Smith 14 9 4 1 0 Coby White 14 6 8 2 0

Três pontos: 19-56; Dosunmu: 5-7

(4-1) Miami Heat 114 x 109 Memphis Grizzlies (3-2)

Miami

Jogador PTS REB AST STL BLK Josh Christopher 17 3 4 4 0 Kel’el Ware 16 7 1 2 2 Nassir Little 15 4 3 0 0 Pelle Larsson 14 5 4 2 0 Nikola Jovic 11 1 4 0 0

Três pontos: 16-36; Little: 4-5

Memphis

Jogador PTS REB AST STL BLK Desmond Bane 19 4 7 1 2 Santi Aldama 19 7 2 0 0 Ja Morant 17 8 6 2 1 Jaylen Wells 11 3 1 0 0 Brandon Clarke 9 2 1 0 1

Três pontos: 13-34; Aldama: 5-7

(3-2) Utah Jazz 86 x 124 Portland Trail Blazers (3-1)

Utah

Jogador PTS REB AST STL BLK Brice Sensabaugh 13 2 1 0 0 Drew Eubanks 9 5 0 0 1 Svi Mykhailiuk 9 3 1 1 0 Johnny Juzang 8 3 3 1 0 John Collins 7 5 0 1 1

Três pontos: 9-42; George: 2-4

Portland

Jogador PTS REB AST STL BLK Rayan Rupert 20 4 2 0 0 Donovan Clingan 14 20 4 0 4 Jerami Grant 18 3 7 3 3 Duop Reath 14 5 2 3 0 Deni Avdija 10 6 7 2 1

Três pontos: 12-40; Reath: 4-8

