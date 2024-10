Boletim de rumores e trocas da NBA (16/10/2024)

Bem-vindo à edição de 16 de outubro do boletim de rumores e trocas da NBA. É a sua fonte periódica no Jumper Brasil sobre movimentações do mercado da liga.

Cam Thomas divide opiniões entre times e mercado da NBA

O Brooklyn Nets não deve assinar uma extensão prévia com Cam Thomas antes do início da temporada. O ala-armador, assim, caminha para ser agente livre restrito no meio do ano que vem. É duro fazer essa projeção agora, mas qual é a possível concorrência dos nova-iorquinos para manter o jovem? Segundo Brian Lewis, do jornal New York Post, essa é uma das questões mais intrigantes da liga hoje.

“Está difícil fazer uma leitura do mercado para Cam nesse momento, pois não existe um consenso nos bastidores. Alguns recrutadores simplesmente adoram o garoto por causa de sua capacidade de pontuar. Outras equipes, enquanto isso, não querem chegar perto de contratá-lo. Não importa o quanto receba, eles não têm interesse. Não há acordo, então ele é bem divisivo”, revelou o setorista do Nets.

Manter Lonnie Walker teria alto custo para o Celtics

Lonnie Walker começou a pré-temporada sem ritmo, mas emplacou uma ótima reta final com o Boston Celtics. Ele chamou a atenção após combinar para 35 pontos nas últimas duas atuações do período de preparação. Então, apostar em sua permanência já não é algo tão absurdo assim, certo? De acordo com Bob Manning, da rede CLNS Media, a situação é mais complicada do que parece.

“O grande problema para Lonnie, a princípio, é que mantê-lo custaria US$10 milhões em multas para Boston. Não sei se pode fazer algo para mudar esse panorama. A equipe vai ter que estudar se ele é a melhor opção mesmo para a última vaga garantida do elenco. E, além disso, se há outros times só esperando que o dispensem”, explicou o jornalista.

Armador passa por situação curiosa em troca de Towns

A troca de Karl-Anthony Towns para o New York Knicks pegou todo mundo de surpresa. Mas, certamente, ninguém mais do que Duane Washington Jr. O jogador simplesmente voltou à NBA por alguns dias por causa da negociação. A sua inclusão na operação, em uma terceira via para o Charlotte Hornets, envolveu uma “engenharia” bem curiosa.

O armador já havia assinado com o Partizan Belgrado e, por isso, precisou negociar uma rescisão. O valor da multa estava atrelado ao seu subsequente retorno. Ele pagou essa taxa de liberação com parte do salário que recebeu do vínculo que assinou com o Knicks antes de ser trocado. E, depois de dois jogos pelo Hornets, acertou a volta ao Partizan.

GM descarta possível saída de Myles Turner do Pacers

Não faz muito tempo que Myles Turner era um nome constante nos rumores de troca da NBA. Mas, agora, essa época parece um passado distante no Indiana Pacers. Apesar do pivô estar no ano final de seu contrato, o gerente-geral Chad Buchanan já descartou a sua saída. Ele não pode assinar uma extensão prévia e, por isso, essa situação tende a seguir aberta até 2025. No entanto, aprendeu a não se incomodar com isso.

“Eu só posso dar risada dessa situação porque me acostumei. Parece que todos os meus anos em Indiana eram fim de contrato. Tive que lutar contra as especulações enquanto tentava me manter focado na rotina de um jogador de alto nível. Então, não sinto que essa temporada seja muito diferente de outras. O que me deixa obcecado mesmo é o sucesso que tivemos na campanha passada”, garantiu o veterano.

Turner, de 28 anos, caminha para a sua 10a temporada como jogador do Pacers. Ele só atuou pela equipe de Indiana, por enquanto, na NBA. Foi titular em suas 77 partidas na campanha passada, anotando 17,1 pontos, 6,9 rebotes e 1,9 tocos.

Em transição

– AJ Lawson, para começar, saiu do elenco do Dallas Mavericks na última semana. Mas voltou em menos de dois dias. A franquia rescindiu o vínculo não garantido do ala para, em seguida, fechar um novo contrato two-way.

– Enquanto isso, o armador Landry Shamet tem sólidas chances de seguir no elenco do Knicks para a temporada. Segundo Fred Katz, do site The Athletic, a expectativa geral é que o veterano esteja no time que vai para a estreia da campanha 2024-25.

– O ala-armador James Bouknight, por sua vez, pode receber mais uma chance na liga nessa reta final de pré-temporada. Ele assinou um vínculo de exibição com o Portland Trail Blazers e, assim, está elegível a atuar pela equipe.

– E, para concluir o boletim de rumores e trocas da NBA de 16/10, você lembra de Diamond Stone? Pois o ex-pivô do Los Angeles Clippers é o novo reforço do Zavkhan Brothers, time do basquete da Mongólia.

