Spurs e Kings fecham troca centrada em ala

O Sacramento Kings acertou a troca do ala Jalen McDaniels para o San Antonio Spurs. De acordo com Shams Charania, da ESPN, a franquia ainda enviou uma escolha de segunda rodada para o time texano, que abrigou o contrato do jogador. Desse modo, a equipe californiana abre US$ 4.7 milhões seu teto salarial para 2024/25.

Ainda segundo Charania, o Spurs deve dispensar o ala após a troca com o Kings. Desse modo, McDaniels deve ser agente livre em breve e poderá assinar um contrato mínimo de veterano com as demais franquias da NBA.

Aos 26 anos, McDaniels soma seis temporadas na NBA. Na carreira, ele defendeu Charlotte Hornets, Philadelphia 76ers e Toronto Raptors. Com 248 jogos, sendo somente 45 como titular, o ala registrou médias de 6.9 pontos, 3.3 rebotes e 1.2 assistência, além de um aproveitamento de 32.2% do perímetro.

Após a equipe canadense, o ala assinou com o Kings para a próxima temporada. Inicialmente, ele seria o substituto do insatisfeito Sasha Vezenkiv. No entanto, a franquia optou por sua saída para explorar alguns dos nomes disponíveis na agência livre. Até o momento, porém, o time não indicou nenhum algo em potencial. Em objetivo certamente é reforçar o elenco que visa disputar uma vaga direta pela pós-temporada de 2024/25 na Conferência Oeste.

Até o momento, o principal reforço da franquia foi DeMar DeRozan. Após os rumores de saída do Chicago Bulls, o ala assinou via sign and trade com o time de Sacramento. Na nova equipe, ele fará parte do trio com De’Aaron Fox e Domantas Sabonis. O pivô lituano, inclusive, comemorou a chegada do astro veterano.

“A contratação de DeMar significa muito e vai ser ótima para nós. Afinal, nunca tivemos um veterano com uma carreira de Hall da Fama. Fui até Los Angeles e treinei por duas semanas ao seu lado. Sei que até pode parecer pouco tempo, mas foi o suficiente para aprender muita coisa. Sinto que esse cara vai ser a presença experiente que o nosso vestiário tanto precisa”, afirmou o lituano, em entrevista ao site HoopsHype.

O Sacramento Kings estreia na temporada 2024/25 contra o Minnesota Timberwolves, no Golden 1 Center, no dia 24 de outubro. No último ano, a equipe terminou com a nona campanha do Oeste após ser eliminada no play-in da NBA.

