Domantas Sabonis: “DeMar DeRozan vai ser ótimo para o Kings”

O Sacramento Kings vê a temporada que se aproxima como uma chance de retomada. Depois de quebrar um jejum de playoffs de 16 anos, o time voltou a nem se classificar para a pós-temporada. E, para reverter essa situação, foi atrás de um reforço de elite. DeMar DeRozan chegou ao elenco para compor um trio de astros com De’Aaron Fox e Domantas Sabonis. Para o ala-pivô, o novo jogador é uma adição certeira.

“A contratação de DeMar significa muito e vai ser ótima para nós. Afinal, nunca tivemos um veterano com uma carreira de Hall da Fama. Fui até Los Angeles e treinei por duas semanas ao seu lado. Sei que até pode parecer pouco tempo, mas foi o suficiente para aprender muita coisa. Sinto que esse cara vai ser a presença experiente que o nosso vestiário tanto precisa”, afirmou o lituano, em entrevista ao site HoopsHype.

O Kings iniciou a offseason com a missão de trazer um reforço de peso para recolocar-se na disputa da conferência Oeste. Precisou vencer, a princípio, a concorrência de equipes como Philadelphia 76ers e Los Angeles Lakers para trazer DeRozan. Ninguém duvida da sua capacidade de pontuar após 15 anos na NBA. Sabonis, no entanto, aposta que o impacto positivo do veterano sobre o time vai muito além da questão técnica.

“É claro que DeMar acrescenta muito em quadra, mas o mais importante é que vai trazer uma mentalidade diferente para o elenco. Acho que um dos nossos principais problemas na última temporada foi manter o mesmo foco contra todos os adversários. Isso colocou a gente em uma condição complicada. DeMar está aqui para vencer e, por isso, não vai desperdiçar tempo”, garantiu o recordista de triplos-duplos da campanha passada.

Big Three

Qualquer montagem de uma equipe com três astros costuma causar agitação na NBA. Afinal, há quem diga que vivemos a era dos “Big Threes”. No entanto, a mídia pouco falou da nova trinca do Kings. Não existem comentaristas na televisão, por exemplo, discutindo como vai ser o encaixe de DeRozan, Fox e Sabonis em Sacramento. O europeu vê essa falta de atenção, mas sabe do que o trio é capaz.

“Todos sabem o que De’Aaron pode fazer. Já foi eleito o jogador clutch da liga em 2023, então sabemos que podemos procurá-lo sempre que precisamos de uma cesta. DeMar, por sua vez, é um astro muito respeitado nessa liga há anos. Não sei como estaríamos nesses rankings e projeções, mas vamos estar prontos para enfrentar qualquer um”, garantiu o experiente ala-pivô.

Para Sabonis, acima de qualquer badalação, a quadra sinaliza que o Kings vai ser um problema. Ele já avisa que não queria estar na pele dos adversários. “Os times vão ter que escolher em quem colocar o seu melhor defensor entre DeMar e De’Aaron. Como resultado, o que não for escolhido vai ter mais liberdade para jogar. Acho que isso nos coloca em uma boa posição contra qualquer adversário”, projetou.

Expectativas

Domantas Sabonis sabe que, junto com a capacidade técnica, DeMar DeRozan vai elevar as expectativas em torno da franquia. No entanto, está preparado para encarar a nova realidade. O Kings conviveu com altas projeções e não conseguiu alcançá-las em 2023. Isso deveria servir como um alerta, mas o ala-pivô encara como a chance de escrever uma nova história. Então, mal pode esperar para voltar aos trabalhos.

“Nós temos altas expectativas para essa temporada. É verdade que já tínhamos também na campanha anterior, mas, agora, são ainda maiores com DeMar em nosso elenco. As pessoas esperam que cheguemos mais longe, então estamos ansiosos para o início da pré-temporada. Já dá para sentir aquele clima de animação em nossas instalações de treino”, contou o três vezes all-star.

