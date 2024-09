Leandrinho ajudou Kings na contratação de DeMar DeRozan

O ex-jogador e atual assistente técnico do Sacramento Kings, Leandrinho Barbosa, ajudou a equipe a contratar o astro DeMar DeRozan. Nesta offseason, o ala de 35 anos deixou o Chicago Bulls em troca tripla com destino ao time californiano. Em Sacramento, ele vai formar um Big Three com De’Aaron Fox e Domantas Sabonis. Assim, a franquia espera brigar pelas primeiras posições da Conferência Oeste.

No entanto, para acontecer a troca para o Kings, DeRozan assinou um contrato com o Bulls e saiu em seguida. Ou seja, o famoso sign and trade. Além disso, o San Antonio Spurs entrou para a negociação acontecer. De acordo com o jornalista Adrian Wojnarowski, da ESPN, o veterano vai receber US$74 milhões por três temporadas. No entanto, apenas os primeiros dois anos – US$59 milhões – são totalmente garantidos. Além disso, o último ano é parcialmente garantido.

Desde 2022, o brasileiro 41 anos trabalha como assistente de Mike Brown na equipe de Sacramento. Segundo o próprio DeMar DeRozan, Leandrinho ajudou a recrutá-lo para o Kings. Vale lembrar que eles foram companheiros no Toronto Raptors, entre 2010 e 2012. A revelação foi feita no episódio mais recente do podcast The Hoop Collective, de Brian Windhorst, analista da ESPN.

“Leandro Barbosa, assistente do Kings, entrou em contato comigo. Ele foi meu companheiro no Raptors, no meu segundo ano na NBA. Então, ele me mandava mensagens sem parar. Portanto, foi um recrutamento coletivo [do Kings]”, afirmou o ala.

O Kings será a quarta equipe de DeMar DeRozan na NBA, onde ele vai se reencontrar com Leandrinho. Após iniciar a carreira no Raptors, onde atuou entre 2009 e 2018, ele participou da troca que levou Kawhi Leonard ao time canadense, e foi para o Spurs. O ala ficou três anos em San Antonio e, em 2021/22, foi trocado para o Bulls.

Na última temporada, DeRozan registrou médias de 24 pontos, 5,3 assistências e 4,3 rebotes. Além disso, ele converteu 48% dos arremessos de quadra e 33,3% das bolas de três. Na carreira, ele foi seis vezes All-Star e eleito outras três para o o All-NBA (duas para o segundo time e uma para o terceiro).

Kings venceu concorrência pesada por DeMar DeRozan

Além do Kings, outros quatro times queriam a contratação de DeRozan: Los Angeles Clippers, Los Angeles Lakers, Miami Heat e Philadelphia 76ers. Em participação no podcast de Paul George, Podcast P, o veterano disse que procurava uma franquia de cultura vencedora. Tudo em Sacramento foi muito atrativo para ele. Desde jogadores, comissão técnica e até o laser roxo aceso nas vitórias da equipe em casa.

“É claro que você olha para várias coisas quando é um agente livre. Mas todas elas me agradaram em relação ao Kings. Você sabe, ótimos jogadores, ótimo técnico e sempre com a lembrança muito viva do maldito laser que é aceso a cada vitória da franquia. Então, eles vencem jogos, fazem isso de uma maneira ótima. Sinto que posso ajudá-los a ir além. Além disso é uma cultura contagiante, uma franquia vencedora que pensa grande. Enfim, é onde quero estar”, concluiu.

O relato do astro mostra o quanto Sacramento evoluiu nos últimos dois anos. Mesmo sem chegar aos playoffs, em 2023/24, a imagem do time é outra na NBA. Antes de 2022/23, quando fez a terceira melhor campanha do Oeste, a franquia ficou 17 anos sem disputar a pós-temporada. Portanto, de alguma forma, o Kings se tornou atraente para os jogadores da liga.

