Para DeMar DeRozan, Raptors seria campeão sem Kawhi Leonard

Durante sua participação no programa First Take, da ESPN, o analista Stephen A. Smith perguntou para DeMar DeRozan se o Toronto Raptors teria sido campeão da NBA se não tivesse acontecido a troca por Kawhi Leonard. O atual astro do Sacramento Kings, então, não hesitou ao garantir que a franquia canadense venceria o campeonato.

“Com certeza. Eu definitivamente acredito nisso”, disse DeRozan. “A única pessoa que nós não conseguimos derrotar foi LeBron [James]. É isso que aconteceu. Precisávamos da peça final do quebra-cabeça para chegarmos no topo. Essa peça acabou sendo LeBron indo para a Conferência Oeste. Não cheguei a ter a oportunidade de ver o que aconteceria. Não tenho dúvidas que seria o mesmo resultado”.

DeRozan passou nove temporadas com o Raptors, liderando a equipe aos playoffs cinco vezes. Em seus últimos três anos em Toronto, o Cleveland Cavaliers de LeBron o eliminou, sendo duas das derrotas na segunda rodada e uma nas Finais da Conferência Leste.

Durante a offseason da temporada 2018/19, o Raptors apostou suas fichas e enviou DeMar DeRozan, Jakob Poeltl e uma escolha de primeira rodada de 2019 para o San Antonio Spurs em troca de Kawhi Leonard e Danny Green. O acordo foi visto como arriscado, já que Leonard estava em um contrato expirante e se tornaria agente livre, enquanto DeRozan estava sob acordo por mais dois anos.

No entanto, deu certo. LeBron James tinha ido para o Los Angeles Lakers, na Conferência Oeste, e o Cavs, que havia chegado em quatro Finais consecutivas, tinha deixado de competir pelo título. Desse modo, Leonard liderou o Raptors para o seu primeiro e único título da NBA até o momento. O MVP das Finais acabou assinando com o Los Angeles Clippers quando se tornou agente livre, tornando ainda mais memorável a sua passagem por Toronto.

Ao mesmo tempo, o Denver Nuggets eliminou o Spurs em setes jogos na primeira rodada dos playoffs de 2018/19. Em seguida, o time focou em sua reconstrução e DeRozan não brigou pelo título em seus dois últimos anos em San Antonio.

Além disso, deixou de receber nomeações ao times All-NBA e aparecer nas corridas de MVP, como em suas duas últimas temporadas com o Raptors. Desse modo, a ida para o Spurs pode ser vista como um “atraso” em sua carreira.

