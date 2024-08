Toronto Raptors: veja elenco, salários e projeção para 2024/25

O Toronto Raptors possui um elenco e folha de salários que, a princípio, convergem para a aparente mediocridade. A franquia possui um grupo majoritariamente jovem e plantel insípido depois das suas óbvias referências. Os gastos, enquanto isso, estão equilibrados de forma milimétrica dentro dos tetos e limiares da liga. A atuação no mercado, por fim, limitou-se à manutenção do elenco e escolhas de draft.

Os investimentos dos canadenses no mercado se limitaram a renovações de contrato. Os titulares Scottie Barnes e Immanuel Quickley assinaram extensões de cinco anos cada. Ambas vão somar, no mínimo, US$400 milhões em salários. A aquisição “relevante” do time aconteceu via troca, com a chegada do especialista defensivo Davion Mitchell. Há, além disso, os novatos Ja’Kobe Walter e Jonathan Mogbo chegam do draft.

As ausências em relação à temporada anterior, certamente, são bem mais chamativas – embora não sejam palpitantes também. O grande nome que deixou o Raptors é o ala Gary Trent Jr. A franquia realmente não o tinha mais em seus planos e, por isso, nem competiu para mantê-lo. Malachi Flynn, Jalen McDaniels e Jordan Nwora também foram embora desde a reabertura do mercado.

Publicidade

Leia mais sobre o Toronto Raptors

Toronto Raptors: elenco e salários

Pos Jogador Altura Idade Salário* G Immanuel Quickley 1,90 25 32.5 G Davion Mitchell 1,88 25 6.4 G Jamal Shead 1,83 22 1.8 G Gradey Dick 1,98 20 4.7 G Oshai Agbaji 1,96 24 4.3 G Ja’Kobe Walker 1,93 19 3.4 G Garrett Temple 1,96 38 2.0 G James Rhoden 1,98 25 – F RJ Barrett 1,98 24 25.8 F Bruce Brown 1,93 28 23.0 F Jamison Battle 2,01 23 – F Scottie Barnes 2,01 23 10.1 F Chris Boucher 2,06 31 10.8 F Jonathan Mogbo 1,98 22 1.8 C Jakob Poeltl 2,13 28 19.5 C Kelly Olynyk 2,11 33 12.8 C Ulrich Chomche** 2,08 18 – C Branden Carlson** 2,13 25 –

*US$ em milhões

** Two-way

Projeção

Publicidade

Ainda não dá para dizer que o elenco do Raptors esteja totalmente fechado. Afinal, há uma possibilidade bastante especulada da franquia trocar o contrato expirante do ala Bruce Brown. No entanto, isso não deve mudar o panorama geral sobre o que esperar dos canadenses. Infelizmente, com esse elenco e lista de salários, o cenário é desanimador.

Parece ser aquele caso de time forte demais para tank, mas não forte o bastante para competir na zona de playoffs.

Titulares: Immanuel Quickley, Gradey Dick, RJ Barrett, Scottie Barnes, Jakob Poeltl

Rotação: Bruce Brown, Ochai Agbaji, Kelly Olynyk, Chris Boucher, Ja’Kobe Walker, Davion Mitchell

Publicidade

Técnico: Darko Rajakovic

Avaliação Jumper Brasil: briga por play-in

Assine o canal Jumper Brasil no Youtube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA