DeMar DeRozan relembra troca do Raptors: “Não conversei com ninguém”

Mesmo os astros do esporte têm carreiras marcadas por altos e baixos. DeMar DeRozan, por exemplo, nunca escondeu que a troca do Toronto Raptors foi um duro golpe em sua trajetória profissional e pessoal. Foram nove dos melhores anos de sua vida encerrados de surpresa, sem nenhum tipo de prévia ou preparação. Por isso, a notícia o lançou em uma rotina de tristeza e silêncio.

“Aquela troca foi difícil porque todos sabem que não queria ir embora. Sempre quis jogar em Toronto, pois aquela cidade virou a minha casa. Então, ser negociado da forma como aconteceu me machucou muito. Eu não conversei com ninguém por duas semanas. Mas, depois, me acalmei e percebi que iria jogar em San Antonio Spurs. Eu seria treinado por Gregg Popovich, cara”, contou o astro, em entrevista ao podcast “Club 520”.

DeRozan desembarcou em Toronto como um jovem talentoso, mas, em uma década, se tornou maior do que qualquer previsão. Virou o jogador com mais pontos da história da franquia. Liderou os canadenses, além disso, às finais de conferência pela primeira vez. Era um ídolo incontestável. A saída do Raptors o deixou no fundo do poço. No entanto, ele contou com um aliado importante para superar esse drama: Popovich.

“Eu não atendi o meu telefone por dias, pois estava bravo demais com aquela situação. Estava ressentido. Mas Pop me ligou para acabar com a minha depressão. Ele disse que não havia me trocado, mas sim trocado por mim. Quis a minha presença em sua equipe. E, assim que aquela raiva toda passou, percebi que ele tinha razão”, relembrou o agora atleta do Sacramento Kings.

Saúde mental

A troca do Raptors trouxe sérios reflexos, em particular, para a saúde mental de DeMar DeRozan. Esse longo período de tristeza e silêncio foi uma manifestação do seu quadro depressivo. Ele tem sido um dos atletas mais atuantes da NBA, desde então, na defesa das ações para promoção da saúde mental. Em seu momento de dificuldade, ele reconhece que teve muita sorte pela presença de Popovich.

“Ser comandado por Pop é uma experiência que vou valorizar pelo resto da minha vida. Ele me aceitou em um momento difícil e eu aprendi muita coisa sobre o jogo enquanto estive sob o seu comando. Mais do que isso, aceitou-me como um ser humano em um instante de dúvidas. Ele foi a pessoa que precisava, em síntese, naquela fase da minha carreira”, admitiu o experiente ala-armador.

A passagem pelo Spurs, para muitos analistas, marcou uma mudança no estilo de jogo de DeRozan. Foi outra marca que Popovich deixou em sua carreira. “Eu sempre pensei em ajudar o meu time a vencer com as minhas cestas, em Toronto. Mas foi Pop quem abriu os meus olhos para a capacidade de fazer todos melhores ao meu redor. E, com isso, o jogo ficaria mais fácil e divertido para mim também”, resumiu o astro.

Wembanyama

Agora, um novo grande talento está sob o comando de Popovich: Victor Wembanyama. O fenômeno francês é a grande aposta do Spurs voltar aos playoffs pela primeira vez desde a saída de DeRozan. Todos sempre apontaram, a princípio, o veterano técnico como a figura perfeita para trazer o jovem pivô para a NBA. O ala-armador, com conhecimento de causa, embasa essa impressão.

“Victor vai aprender muito com Pop. Aliás, ele já aprendeu e ainda é um garoto. Só veja como atuou na final das Olimpíadas, por exemplo. Garanto que estava falando com Pop no telefone no dia anterior. Podem esperar, pois ele vai ser simplesmente espantoso na temporada que vem. Ainda mais, com Chris Paul armando o time agora”, avisou o veterano.

