Para comentarista, Stephen Curry incorpora “vilão da NBA” no Warriors

Stephen Curry comandou mais uma vitória do Golden State Warriors na rodada da NBA da última terça-feira. Mas, definitivamente, não foi só mais uma atuação do craque. Ele marcou 52 pontos, incluindo 12 cestas de longa distância, contra um Memphis Grizzlies que atuava em casa. Frustrou a torcida com lances decisivos para a virada visitante no último período. Para Jay Williams, o veterano vive uma mudança de imagem na liga.

“Essa atuação de Stephen, antes de tudo, foi assustadora. Uma das mais assustadoras, aliás, que já vi. E reflete a sua condição na liga hoje, pois não é mais um ‘azarão’ ou o ‘assassino com rosto de bebê’. Ele virou um vilão da NBA. Mais do que isso, creio que esteja abraçando essa vilania. Eu acho que esse cara nunca jogou com um estilo tão assustador quanto agora”, explicou o comentarista da ESPN.

Mas o jogo de Curry foi além dos 52 pontos. Ele quase teve um triplo-duplo, pois ainda pegou dez rebotes e distribuiu oito assistências. Além disso, no minuto final, teve uma discussão com Desmond Bane após o adversário impedir que tentasse um arremesso com o jogo parado. Esse último episódio, em particular, mostra para Williams uma mudança na postura do ídolo do Warriors.

“Eu acho que entramos em uma nova fase da carreira de Stephen. É como quando Kobe Bryant virou o ‘Black Mamba’, por exemplo. Ele vai peitar alguém por pequenas coisas que aconteçam em quadra, mas atrapalhem o seu ritmo. Ele coloca o outro time para dormir, faz trash talk. Joga ao lado Jimmy Butler e Draymond Green, obviamente. É o novo Stephen, em síntese”, cravou o ex-atleta da NBA.

Não duvide…

A vitória do Warriors com grande atuação de Stephen Curry teve grandes implicações na classificação da NBA. O time superou o próprio Grizzlies e, com isso, assumiu a quinta posição do Oeste. E foi o 18o triunfo em 20 jogos com o armador atuando ao lado do recém-chegado Jimmy Butler. A equipe ainda não está entre as favoritas, mas o polêmico Stephen A. Smith não duvida de um Curry embalado.

“Não apostaria que Golden State vai chegar às finais. Mas, com essa versão de Stephen, é possível. Afinal, não há o que fazer quando o maior arremessador que Deus já colocou na Terra arremessa com a precisão do jogo contra Memphis. É difícil pensar que mesmo alguém como Stephen vai fazer isso contra a defesa de Oklahoma City. Mas esse time é uma ameaça nos playoffs”, previu o também comentarista da ESPN.

É claro que Curry não terá média de 50 pontos nos playoffs para comandar o Warriors. Isso não é realista. Mas, quando o armador tiver atuações assim, a vitória sempre vai ser uma possibilidade. Para não dizer uma certeza. “Quando Stephen arremessa desse jeito, certamente, não existe nenhum time no mundo que Golden State não possa derrotar”, reforçou Smith.

Raridade

Vilão ou herói, poucas pessoas conhecem o jogador de basquete Stephen Curry como o técnico Steve Kerr. O comandante do Warriors, a princípio, é o provável maior fã do já lendário armador. A atuação de 52 pontos foi só mais uma prova da (inquestionável) excelência técnica do jogador. Mas, para Kerr, também transparece várias qualidades que o grande público não consegue ver no dia a dia.

“Stephen ainda está aqui, fazendo o que sempre fez, depois de tantos anos. Treiná-lo ao longo dos anos me trouxe uma real noção da magnitude do seu talento, mas é mais do que isso. O seu caráter, a ética de trabalho, paixão pelo jogo e desejo de melhorar são especiais. São coisas bem raras de ver”, garantiu o experiente treinador.

