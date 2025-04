Trae Young segue os passos de Stephen Curry

Trae Young seguiu mais uma vez os passos de Stephen Curry no basquete. Conhecido pelas semelhanças em seu jogo ao do ídolo do Golden State Warriors, o armador do Atlanta Hawks também se tornou assistente de GM no basquete universtiário. O astro ocupará a função na Universidade de Oklahoma, onde ele jogou na NCAA.

O anúncio de Trae Young aconteceu em aparição à ESPN. Na entrevista, aliás, ele revelou uma doação de US$1 milhão para impulsionar o basquete da universidade por onde ele passou antes de chegar à NBA.

“Estou animado para anunciar que aceitei o cargo de assistente de GM na Oklahoma University. É empogante fazer fazer parte disso, sendo de Norman e tendo jogado lá, é claro. Então, estou ansioso para essa nova função”, disse Trae Young.

Após Curry, Young é o segundo jogador ativo da NBA a assumir um cargo em uma faculdade. Antes do armador, o ídolo do Warriors havia anunciado a função de GM assistente na Davidson College.

Para Trae Young, a presença dele e de Stephen Curry representam um momento diferente para o basquete universitário. A NCAA, afinal, tem passado por novidades nos últimos anos, desde a criação do NIL (Name, Image, and Likeness). Assim, eles chegam para impulsionar ainda mais esse cenário.

“Hoje, o jogo mudou com o NIL e o basquete universitário. Então, com essas mudanças, acho que este é o momento certo para os jogadores se envolverem mais com as escolas que os ajudaram a se tornar quem são. Para alguém como Curry e eu, representamos nossas escolas no vestiário”, seguiu Young.

O armador passou por Oklahoma antes de chegar à NBA. Em uma temporada, assim, Trae Young estabeleceu recordes de médias de pontos por temporada (27,4), de assistências (8,7) e lances livres convertidos (236).

Por fim, na nova função, ele será responsável por avaliar promessas do basquete, como um dia ele já foi.

“Trae Young nos ajudará na avaliação de jovens do ensino médio . Além disso, vai ajudar na negociação de contratos de atletas de acordo com as regras da NCAA e da conferência. Ademais, também contribuirá com iniciativas de arrecadação de fundos para aumentar o apoio ao programa de basquete masculino”, explicou a Universidade.

