NBA: Kevin Durant vira problema no Suns

O Phoenix Suns saiu de quadra após a derrota para o Houston Rockets por terríveis 148 a 109 com dois grandes problemas. Primeiro, o time terá muito trabalho para tentar vaga ao play-in. Mas isso só piora para o Suns porque Kevin Durant se machucou durante o jogo e é dúvida para as próximas partidas na NBA.

Durant deixou o jogo quando restavam cerca de sete minutos para o fim do terceiro quarto, enquanto o Suns perdia por 92 a 57. O astro torceu o tornozelo em um lance com Jabari Smith Jr e sequer ficou para os lances livres. Oso Ighodaro entrou em seu lugar. Então, o cestinha de Phoenix foi direto aos vestiários e não voltou. Aliás, por não cobrar os lances livres, ele já não poderia retornar.

O Suns, que é apenas o 11° no Oeste, possui 35 vitórias em 75 jogos na atual campanha da NBA. Como resultado, já não tem mais chances de ir aos playoffs de forma direta. Isso porque faltam apenas sete partidas para fechar a fase regular e o Golden State Warriors, o sexto, possui oito vitórias a mais.

Agora, a situação do Suns é muito difícil, já que não deve contar com Durant nos próximos jogos. Além disso, o time pode não ter Bradley Beal, que não atuou nas últimas sete partidas.

Se com a presença de Kevin Durant, o Suns fazia um péssimo jogo contra o Rockets, sem ele o time pode ter muitos problemas para fechar a fase regular da NBA. Nos próximos embates, a equipe vai jogar três vezes fora de casa contra Milwaukee Bucks, Boston Celtics e New York Knicks. Depois, pega Golden State Warriors, Oklahoma City Thunder, San Antonio Spurs e Sacramento Kings.

Ou seja, uma eventual classificação para o play-in para o Suns não depende mais de si e precisa contar com tropeços de seus adversários na NBA. Hoje, o Kings é o décimo, com uma vitória a mais e duas derrotas a menos. Já o Dallas Mavericks, o nono, venceu 37 dos 75 jogos.

De acordo com a ESPN, Kevin Durant vai passar por exames de imagem nesta segunda-feira. O técnico Mike Budenholzer adiantou que o astro vai ficar em Phoenix, enquanto o time inicia a sequência de três jogos fora de casa. Apesar de ainda não ter uma confirmação, espera-se que o cestinha fique fora de ação pelas próximas semanas, por conta da gravidade da lesão.

Aos 36 anos, Durant está em sua décima sétima temporada na NBA. Como fez 62 jogos até aqui e as chances de atingir os 65 são pequenas, ele deve ficar fora das premiações de 2024/25. Em cerca de 36 minutos por noite, ele fez 26.6 pontos, 6.0 rebotes, 4.2 assistências e 1.2 toco, além de 43% no aproveitamento em arremessos de três.

