Jalen Green brilha e Rockets atropela Suns

Os jovens do Houston Rockets seguem voando e, sob o comando de Jalen Green, atropelaram o Phoenix Suns nesse domingo (30). Após um começo que até foi equilibrado, a franquia texana dominou as ações em pleno Arizona e venceu com facilidade. Além da preocupação em ficar fora até mesmo do play-in, os donos da casa ainda viram Kevin Durant deixar o jogo com uma lesão. Além disso, a rodada contou com mais sete jogos.

Houston acumula muitos grandes jogos em 2024/25, mas esse foi um dos mais dominantes. A fase segue muito boa para o time, que venceu seus últimos três compromissos e 12 das últimas 13 partidas. Em meio a um Oeste duro, a equipe vai mantendo sua vantagem de dois jogos para o Denver Nuggets, na segunda posição, com 49 triunfos em 75 jogos. Sem folga, a equipe visita o Los Angeles Lakers, nessa segunda-feira (31).

Após viver sua melhor sequência em muito tempo, Phoenix volta a ter um momento delicado. Afinal, o time perdeu seus três últimos compromissos. Antes disso, vinha de uma sequência de quatro vitórias, que, no entanto, já parece distante. Com apenas 35 vitórias em 75 jogos, a franquia está um jogo e meio abaixo do décimo colocado Sacramento Kings. O próximo duelo do Suns é contra o Milwaukee Bucks, na próxima terça-feira (1).

Então, confira os principais pontos do atropelo do Houston Rockets de Jalen Green contra o Phoenix Suns, que além de tudo, perdeu Kevin Durant.

Green detona a partir do segundo quarto

Nem foi um começo tão bom para o cestinha de Houston. Afinal, ele saiu do primeiro quarto com apenas um ponto e errando todos os quatro arremessos que tentou. Porém, pontuadores de alto nível podem esquentar do nada e foi o que o ala-armador fez. Foram 15 pontos no segundo período e mais 17 no terceiro. Por fim, nem precisou atuar no último quarto. Afinal, o jogo já estava resolvido em favor do time texano.

Houston vai junto

Se o principal pontuador da equipe embalou a partir do segundo período, pode se dizer que Houston também fez o mesmo. Na verdade, a equipe estava perdendo por 24 a 21, quando restavam pouco mais de dois minutos para o fim do primeiro quarto. Depois disso, uma sequência de 54 a 28 para fechar o primeiro tempo com 29 pontos de frente. O domínio se manteve ao longo do jogo, com um ataque sempre quente e o ótimo trabalho defensivo já habitual da equipe.

Amen Thompson está em todos os lugares

Alperen Sengun, Fred VanVleet, Jabari Smith, Dillon Brooks e alguns outros também foram muito bem por Houston. Mas se é preciso individualizar além de Jalen Green, muito da vitória do Rockets sobre o Suns passa por Amen Thompson. Em 25 minutos, flertou com um triplo-duplo ajudando em cada ponto na quadra. Seja uma defesa forte contra um dos principais nomes, em sua capacidade de cortar para cesta, a visão de quadra para os passes e até seis rebotes ofensivos. Acima de tudo, preponderante.

Durant torce o tornozelo

Kevin Durant até começou bem o jogo, mas passou a ser dominado junto com Phoenix a partir do segundo quarto. Seis de seus 11 pontos no jogo vieram ainda no primeiro período. Ainda em quadra em um terceiro período que já parecia não importar tanto para a vantagem consolidada do rival, o camisa 35 teve uma tentativa de infiltração e torceu o tornozelo. A imagem não foi bonita e ele sequer bateu os lances-livres oriundos da falta marcada. Assim, tudo que está ruim pode sempre piorar.

Devin Booker é rara boa notícia

Os últimos jogos não foram muito bons para Booker. Afinal, o craque não anotava pelo menos 20 pontos há quatro partidas. Ele até apareceu hoje com 28 pontos e acertando 12 de seus 17 arremessos. Porém, Phoenix não o ajudou. Por exemplo, o maior pontuador do time fora ele, foi o próprio Durant, que atuou apenas por 23 minutos antes de sair. A recuperação da eficiência do astro é uma boa notícia da noite, mas talvez a única que o Suns tenha desse jogo.

Suns dominado em todos os aspectos

Phoenix não pode dizer que a derrota foi injusta, sobretudo, quando nos aprofundamos um poucos nos números. Afinal, a equipe cometeu 19 erros de ataque, dez a mais que Houston. Além disso, foi superada na batalha de rebotes ofensivos. Enquanto o Rockets de Jalen Green teve 58% nas bolas de três, o Suns teve apenas 31%. O teste do olho, então, foi claro. Os donos da casa, acima de tudo, não foram um bom time nesse domingo.

(49-26) Houston Rockets 148 x 109 Phoenix Suns (35-40)

Houston

Jogador PTS REB AST STL BLK Jalen Green 33 2 2 1 0 Alperen Sengun 16 9 3 1 1 Fred VanVleet 13 2 7 2 0 Cam Whitmore 13 2 2 1 0 Amen Thompson 12 10 9 1 0

Três pontos: 18-31; Green: 4-5

Phoenix

Jogador PTS REB AST STL BLK Devin Booker 28 3 3 0 0 Kevin Durant 11 7 1 1 0 Monte Morris 10 2 2 1 0 Mason Plumlee 9 6 3 1 1 Grayson Allen 7 0 2 1 0

Três pontos: 10-32; Morris: 2-2

Outros jogos

Além da vitória do Rockets de Jalen Green sobre o Suns de Devin Booker, a rodada desse domingo ainda contou com mais sete partidas. Então, confira os outros resultados e box-scores da noite de NBA.

(42-32) Los Angeles Clippers 122 x 127 Cleveland Cavaliers (60-15)

Los Angeles

Jogador PTS REB AST STL BLK Norman Powell 34 1 4 1 0 James Harden 24 8 8 0 1 Bogdan Bogdanovic 16 4 3 2 0 Derrick Jones 15 3 2 1 1 Ivica Zubac 14 13 2 0 2

Três pontos: 16-41; Powell: 5-11

Cleveland

Jogador PTS REB AST STL BLK Jarrett Allen 25 12 3 2 0 Donovan Mitchell 24 12 7 4 0 Evan Mobley 22 7 4 0 3 Darius Garland 19 4 7 0 0 Isaac Okoro 11 0 0 0 0

Três pontos: 15-45; Okoro: 3-4

(32-43) Portland Trail Blazers 93 x 110 New York Knicks (47-27)

Portland

Jogador PTS REB AST STL BLK Deni Avdija 33 7 4 3 0 Shaedon Sharpe 23 7 3 2 1 Toumani Camara 16 8 4 1 0 Anfernee Simons 15 3 4 2 0 Donovan Clingan 2 10 0 0 2

Três pontos: 9-36; Camara: 4-6

New York

Jogador PTS REB AST STL BLK OG Anunoby 28 7 2 3 2 Mikal Bridges 28 2 7 0 1 Josh Hart 14 8 9 3 0 Karl-Anthony Towns 10 11 2 1 2 Landry Shamet 11 4 0 1 0

Três pontos: 10-25; Shamet: 3-6

(36-38) Atlanta Hawks 145 x 124 Milwaukee Bucks (40-34)

Atlanta

Jogador PTS REB AST STL BLK Zaccharie Risacher 36 6 0 1 0 Dyson Daniels 22 9 6 5 0 Trae Young 19 3 19 2 0 Georges Niang 17 1 1 0 0 Onyeka Okongwu 13 10 3 1 0

Três pontos: 17-48; Risacher: 5-11

Milwaukee

Jogador PTS REB AST STL BLK Giannis Antetokounmpo 31 9 5 1 0 Kevin Porter 28 4 5 1 0 Kyle Kuzma 25 6 1 0 0 Ryan Rollins 10 4 5 0 0 Gary Trent Jr. 10 3 0 0 0

Três pontos: 12-35; Kuzma: 4-9

(42-33) Detroit Pistons 104 x 123 Minnesota Timberwolves (43-32)

Detroit

Jogador PTS REB AST STL BLK Malik Beasley 27 2 0 0 0 Tim Hardaway Jr. 20 4 0 1 1 Ausar Thompson 14 4 1 0 0 Jalen Duren 13 11 3 1 0 Dennis Schroder 11 4 11 0 0

Três pontos: 12-38; Beasley: 6-13

Minnesota

Jogador PTS REB AST STL BLK Julius Randle 26 8 5 0 1 Rudy Gobert 19 25 0 0 1 Anthony Edwards 25 6 4 0 2 Mike Conley 17 2 2 1 0 Nickeil Alexander-Walker 11 2 4 0 1

Três pontos: 12-31; Edwards: 4-10

(18-56) Charlotte Hornets 94 x 98 New Orleans Pelicans (21-54)

Charlotte

Jogador PTS REB AST STL BLK Miles Bridges 20 6 2 1 0 Nick Smith 19 4 2 0 0 Jusuf Nurkic 13 12 5 1 3 KJ Simpson 9 3 4 2 0 Wendell Moore 8 5 0 3 0

Três pontos: 8-33; Smith: 3-5

New Orleans

Jogador PTS REB AST STL BLK Keion Brooks 17 8 2 2 3 Antonio Reeves 16 3 2 0 0 Kelly Olynyk 13 6 2 2 0 Jose Alvarado 12 5 4 2 0 Jeremiah Robinson-Earl 12 3 0 0 0

Três pontos: 9-31; Reeves: 4-5

(43-31) Golden State Warriors 148 x 106 San Antonio Spurs (31-43)

Golden State

Jogador PTS REB AST STL BLK Brandin Podziemski 27 6 5 1 0 Moses Moody 20 3 3 3 1 Buddy Hield 19 5 4 3 0 Draymond Green 14 5 2 1 0 Jimmy Butler 13 3 8 4 0

Três pontos: 21-44; Podziemski: 7-9

San Antonio

Jogador PTS REB AST STL BLK Keldon Johnson 19 3 2 1 0 Sandro Mamukelashvilli 14 11 4 0 1 Malaki Branham 13 1 3 0 0 Devin Vassell 12 3 3 0 0 Julian Champagnie 11 5 2 0 1

Três pontos: 16-42; McLaughlin: 3-4

(28-47) Toronto Raptors 127 x 109 Philadelphia 76ers (23-52)

Toronto

Jogador PTS REB AST STL BLK RJ Barrett 31 5 5 0 0 Ja’Kobe Walter 17 8 4 3 1 Jamison Battle 16 7 1 0 0 Jonathan Mogbo 13 5 3 1 1 Orlando Robinson 13 4 4 1 1

Três pontos: 17-38; Barrett: 4-7

Philadelphia

Jogador PTS REB AST STL BLK Lonnie Walker 23 3 7 0 0 Jalen Hood-Schiffino 18 2 5 1 1 Ricky Council 17 11 3 0 0 Jared Butler 15 1 6 2 0 Adem Bona 14 8 0 1 5

Três pontos: 8-29; Butler: 3-4

