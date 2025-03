Ex-jogador da NBA detona críticos de Michael Jordan

Michael Jordan é considerado por muitos o maior jogador da história da NBA. O posto, no entanto, não o garante só elogios. O ídolo do Chicago Bulls muitas vezes é alvo de críticas e também está cercado de polêmicas. A mais recente foi a prisão do filho Marcus, detido por posse de cocaína na Flórida. A notícia garantiu o camisa 23 nas manchetes dos EUA.

O ex-jogador da NBA, Etan Thomas, porém, contestou a polêmica em relação a Jordan. Para o antigo companheiro do camisa 23, os noticiários sempre focam nas críticas ao cinco vezes MVP. No entanto, ignoram as coisas boas que ele já fez pelo basquete e pelo país.

“A mídia fez questão de garantir que todos soubessem e vissem imagens da prisão do filho de Jordan”, criticou o ex-jogador. “Porém, mal cobriu quando ele abriu sua quarta clínica de saúde gratuita para pessoas sem seguro ou com seguro insuficiente”.

Thomas jogou com Jordan nas últimas duas temporadas do craque na NBA pelo Washington Wizards. Durante o período, o pivô aposentado presenciou um lado desconhecido do camisa 23. Segundo ele, enquanto o ídolo brilhava nas quadras, ele também focava em projetos sociais para toda a população, como fez ao inaugura a clínica.

“Muitas pessoas estão surpresas ao ver esse lado de Jordan. Porém, isso se alinha ao que testemunhei quando fui seu companheiro no Washington Wizards”, acrescentou.

O ex-jogador ainda contou que Michael Jordan tentava esconder esse seu lado na NBA. Não por vergonha, mas para não “se exibir” entre fãs e jogadores. Entre as ações, estão doações às vítimas do 11 de setembro.

“Vi muitas coisas que Jordan fez no silêncio”, contou o ex-jogador. De vez em quadra, eu perguntava: ‘você também não vai contar para ninguém sobre isso, né?’. E ele apenas sorria e balançava a cabeça. Na verdade, ele nem mesmo contou que doou todo o salário às vítimas. Lembro-me de estar no vestiário quando ele assistia à cobertura e tomou essa decisão. Então, ninguém soube disso até muito tempo depois”, completou.

Por conhecer esse lado de Michael Jordan, portanto, Thomas não acha justo as críticas que o ídolo recebe.

“Sempre o retrataram como um atleta que não se importa com a comunidade. No entanto, sempre discordei disso, porque não foi o que eu vi. Ele não falava em público sobre questões políticas. Mas não posso falar que ele não fazia nada nos bastidores ou não tinha preocupação com o povo”, finalizou Thomas.

