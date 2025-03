NBA: O que o Mavericks quer com a volta de Anthony Davis

Após perder 18 jogos por lesão, Anthony Davis deve retornar às quadras pelo Dallas Mavericks na rodada desta segunda-feira da NBA. No entanto, a campanha do time pode ser uma das explicações para a sua volta. Mas será que vale arriscar tudo por uma vaga no play-in?

O Mavs é o 11° no Oeste, com 34 vitórias em 71 jogos. Ou seja, faltam apenas 11 para concluir a fase regular em 2024/25. O time até ficou no décimo lugar por longo tempo, mas o Phoenix Suns reagiu e igualou a campanha. Como tem vantagem no desempate, o Suns, no momento, faria jogos para tentar entrar nos playoffs. Então, seria esse o motivo para Anthony Davis voltar?

Bem, depende. Acontece que o Mavericks está ficando sem jogadores para concluir a temporada da NBA. Três deles estão fora (Kyrie Irving, Dante Exum e Olivier-Maxence Prosper), além de Daniel Gafford e Dereck Lively, que ainda não possem data para seus retornos. Por fim, ainda tem o fato de que os two-way (Kessler Edwards, Kai Jones e Brandon Williams) estão “estourando” o número de jogos.

Publicidade

É necessário que o Mavericks tenha, pelo menos, oito jogadores de uniforme para o resto dos jogos da NBA. Então, como Caleb Martin também está fora do embate contra o Brooklyn Nets, nesta segunda-feira, o time tem de entrar em quadra para não perder por WO.

Leia mais

Mas Anthony Davis de volta siginfica que o Mavericks vai brigar por alguma coisa na atual campanha da NBA? Aí é a questão, pois sem Kyrie Irving, não tem muito o que fazer ali. Até pelo fato de o Mavs ter a própria escolha no próximo Draft, não faz muito sentido. A não ser que Spencer Dinwiddie consiga repetir o que tem feito nos últimos seis jogos (21.2 pontos, 6.3 assistências e aproveitamento de 39.4% de três), o time pode estar acelerando uma volta de Davis por nada.

Publicidade

E a gente sabe como isso funciona, né? Em seu primeiro jogo pelo novo time, Anthony Davis se machucou. Desde então, não pisou mais em quadra. O mais comum seria que ele ficasse o resto da campanha fora. Ninguém iria estranhar. Afinal, o astro vem de uma lesão que o tiraria por meses.

No entanto, se o Mavericks quer a volta de Davis para competir e ter a chance de ir aos playoffs, o papo é outro. Vencer os próximos jogos vai “dizer” o que o Mavs pode fazer com o resto da campanha. Vale lembrar, no entanto, que o Suns vem embalado por três vitórias consecutivas.

Publicidade

O Mavericks terá uma sequência de quatro jogos fora de casa no Leste, enquanto Anthony Davis pode ter limitações em seus minutos. Não chega a ter um calendário tão difícil até o fim de 2024/25, então existe a chance de brigar.

Mas se o Mavs vai utilizar Anthony Davis só por causa do número de jogadores em quadra, aí pode ser um risco sem necessidade.

A ver.

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA