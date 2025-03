NBA: Mavericks atualiza situação de Anthony Davis pela primeira vez

Após apenas um jogo pelo Dallas Mavericks, o retorno de Anthony Davis à NBA parece estar próximo. Isso porque o astro foi listado como “duvidoso” para o confronto contra o Brooklyn Nets, nesta segunda-feira (24). Portanto, ele evoluiu seu status no relatório de lesões da liga. Fato que pode indicar sua volta às quadras.

Anthony Davis disputou apenas uma partida pelo Mavericks desde a troca que chocou a NBA. O astro fez parte do acordo que levou Luka Doncic para o Los Angeles Lakers. No entanto, se lesionou logo no primeiro jogo pelo novo time. Então, o pivô não atua há mais de seis semanas por conta de uma lesão na virilha.

Publicidade

Marc Stein, da Plataforma Substack, já havia indicado que Davis retornaria “em algum momento da próxima semana”. Além disso, o Mavericks já o tinha relacionado no elenco do Texas Legends, time afiliado da G League. Ou seja, outro indicativo de que ele estaria próximo de voltar a jogar.

Por outro lado, apesar de rumores recentes sobre o retorno de Davis, o técnico Jason Kidd foi cauteloso ao avaliar a situação de seu craque.

“Ele está no caminho certo. Davis teve uma experiência positiva no treino. Então, ele continuará fazendo atividades esta semana. Espero que o resultado continue positivo. Já tem uma evolução muito boa. Mas ele ainda está longe de entrar em um jogo”, disse o treinador ao jornal The Dallas Morning News na última quinta-feira (20).

Publicidade

Leia mais!

Enquanto isso, Dallas continua com sérios problemas de lesões. Isso porque, além de Davis, o time tem vários desfalques. Incluindo Kyrie Irving. Dessa forma, foram três jogos com apenas oito jogadores à disposição. Vale lembrar que esse é limite mínimo de atletas para uma partida. Isso mudou na última sexta-feira, quando Jaden Hardy voltou a jogar.

Cogitou-se, inclusive, o risco do Mavs sofrer WO em algum momento da temporada. As previsões indicavam justamente a partida contra o Nets. Afinal, dentre os jogadores disponíveis, estavam Kessler Edwards e Brandon Williams. Ambos sob contratos two-way. O primeiro já estourou o limite de jogos permitidos. Enquanto isso, Williams ainda terá três jogos.

Publicidade

Por fim, vale lembrar que o único jogo de Anthony Davis pelo Mavericks foi contra o Houston Rockets. Na ocasião, ele brilhou. Isso porque anotou 26 pontos, 16 rebotes, sete assistências e três tocos e seu time venceu por 116 a 105.

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Se inscreva, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA