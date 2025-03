Direção do Mavericks cogitou tirar Anthony Davis da temporada

Anthony Davis se lesionou ainda na estreia pelo Dallas Mavericks na temporada. Após chegar em troca com o Los Angeles Lakers, o astro sofreu uma distensão no adutor e não joga pela franquia há um mês e meio. A volta, porém, está próxima, após o Mavs utilizá-lo nos treinos da G League.

Davis, no entanto, por pouco não foi poupado pelo resto da temporada. Segundo Tim MacMahon, da ESPN, alguns membros da franquia insistiram em tirar o ala-pivô dos jogos que restam em 2024/25. O próprío camisa 3, porém, insistiu que queria jogar assim que estivesse 100%.

“Nesta semana, ele está testando seu físico e está determinado a voltar. É provável que a volta aconteça na próxima semana, apesar de algumas pessoas do Mavericks terem tentado dissuadi-lo, argumentando que o risco não compensa. Há quem prefira encerrar a temporada, mas Davis não quis nem ouvir falar disso”, informou MacMahon.

Publicidade

Tim Bontemps, também da ESPN, havia argumentado à favor do descanso para Davis na temporada. Para o jornalista, o camisa 3 não poderia se arriscar ao jogar na reta final de 2024/25, ainda mais após a contusão de Kyrie Irving.

“Davis nunca mais deveria jogar pelo Mavs. Ele não deveria jogar o restante da temporada e a equipe deveria trocá-lo nesta offseason. Isso é agressivo. Não, não é. Nico Harrison falou sobre o time ter uma janela de três ou quatro anos com esse grupo. Incluindo esta temporada”, explicou.

Publicidade

Leia mais!

O Mavericks perdeu Davis já em sua estreia pela franquia. Em 8 de fevereiro, diante do Houston Rockets, ele sofreu uma distensão no adutor. Com 26 pontos, 16 rebotes, sete assistências e três tocos, o craque liderou o triunfo por 116 a 105. A contusão, porém, atrapalhou os jogos seguintes.

Após a lesão, Shams Charania, da ESPN, informou que uma cirurgia poderia tirar Anthony Davis da temporada pelo Mavericks. No entanto, ele mesmo descartou a intervenção cirurgia. Assim, optou por um tratamento menos invasivo.

Após mais de um mês da contusão, Davis está perto de retornar ao Mavericks. Segundo a equipe, ele foi inscrito no Texas Legends, time afiliado na G League. Pelo elenco, ele retomou os treinos cinco contra cinco.

Publicidade

Seu retorno, portanto, deve contribuir para a retomada do Mavericks na temporada. Desde que ele se lesionou, o time perdeu 12 de 17 partidas. Com a décima posição no Oeste, o Mavs contará com Davis para tentar voltar à disputa por uma vaga nos playoffs.

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Se inscreva, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

Além disso, quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA