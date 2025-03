GM do Mavericks, Nico Harrison destruiu time em troca

Tem como alguém destruir um time na NBA? Até então, a gente ouvia muito sobre como franquias faziam de tudo pelo tank. Mas isso acontecia, em geral, quando a equipe não tinha chances de título nos próximos anos ou lutava com um elenco sem futuro nos playoffs. No entanto, o que Nico Harrison fez no Dallas Mavericks após a troca de Luka Doncic, é algo de cinema.

Acho que nunca vi um cara acabar com um time assim antes. A troca de Doncic foi péssima para o Mavericks, mesmo que dentro de dois anos a equipe seja campeã da NBA. Não é sobre isso, mas pelo fato de abrir mão de um jogador com tanto talento e, na época, com 25 anos.

Mas Nico Harrison não estava contente. Afinal, seu trabalho ainda não era tão ruim, né? Trocar um jogador geracional não era o bastante. Então, ele aproveitou os últimos dias da trade deadline e mandou Quentin Grimes para o Philadelphia 76ers. Recebeu Caleb Martin, que estava fora por lesão.

Publicidade

Para um fã do Mavericks, que vê Doncic brilhando no Los Angeles Lakers, a troca de Grimes o faz perder as esperanças. Isso porque o ala-armador vem brilhando desde que chegou ao Sixers, com números incríveis. Em 18 jogos pelo novo time, ele tem 21.8 pontos, 5.3 rebotes, 3.9 assistências e 1.6 roubo de bola. Mas o que aconteceu para ele ter tais estatísticas?

Leia mais

Bem, a verdade é que Grimes apenas teve mais a bola nas mãos. Assim, seu aproveitamento no arremesso de três pontos é bem similar ao dos tempos de Mavericks, antes da troca. Ele acertava 39.8% com 4.3 tentativas por jogo e faz 39.5% em Philadelphia, mas com mais volume (7.2). Ou seja, é o mesmo jogador que estava em Dallas. Só ganhou mais chances de arremessar.

Publicidade

Claro, em um Sixers sem Tyrese Maxey, Paul George e Joel Embiid, alguém precisa fazer cestas ali. Mas a forma com que Grimes o faz no 76ers, deixa o trabalho de Nico Harrison ainda pior.

É um lixo, para ser bem exato.

Antes da troca de Luka Doncic, Nico Harrison deixou Jalen Brunson ir embora do Mavericks para o New York Knicks. Apesar de Brunson ter recebido um salário muito maior e seu pai estar trabalhando no Knicks, o Mavs pouco fez para manter o armador.

Publicidade

Na época, o Harrison teria oferecido cerca de US$20 milhões anuais a Brunson, que queria ficar no Mavericks, de acordo com Mark Cuban, antigo dono. Depois, quando viu que o Knicks pagaria mais, Dallas quis apenas igualar a proposta.

Mas Nico Harrison já aprontou antes em uma troca no Mavericks. Foi quando mandou Kristaps Porzingis ao Washington Wizards por Spencer Dinwiddie e Davis Bertans, com um dos piores contratos da NBA. Depois, trocou para ter Grant Williams no elenco. Todo mundo lembra como foi aquele desastre.

Publicidade

Antes do Mavericks, Harrison já era conhecido por errar feio

Stephen Curry, hoje sob contrato com a Under Armour, recebeu uma oferta da Nike para ser a sua marca. Quem cuidava da empresa dos EUA? Sim, Nico Harrison.

Em uma das apresentações mais patéticas de todos os tempos, Harrison conseguiu errar o nome de Curry e, anos depois, ganhou de presente o cargo de GM do Mavericks.

Publicidade

Aliás, foi por causa do trabalho na Nike que Nico Harrison fez a troca por Anthony Davis. O astro fechou com a empresa enquanto Harrison trabalhava por lá. Desde então, viraram grandes amigos.

Mas uma coisa deixa a gente em dúvida. Se Harrison fez de tudo para mandar Doncic em troca por ele não ser muito profissional, o que Davis fazia em um campo de golfe enquanto se recupera de lesão?

Publicidade

O torcedor do Mavericks amou a notícia, enquanto Harrison segue como GM. Agora, o time corre riscos de perder jogos por WO. Boa sorte com isso.

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA