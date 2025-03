Segundo jornalista, Mavericks pode perder jogos da NBA por WO

De acordo com Bobby Marks, da ESPN, o Dallas Mavericks pode perder jogos por WO na NBA. Isso porque o time está assolado por lesões desde a negociação de Luka Doncic. Ao todo, oito jogadores estão com problemas físicos. O último, anunciado por Shams Charania, na sexta-feira (14), foi Dante Exum. Agora, time está em uma situação complicada.

Afinal, apenas oito jogadores estão à disposição do técnico Jason Kidd. São eles: Brandon Williams, Dwight Powell, Kessler Edwards, Klay Thompson, Max Christie, Naji Marshall, PJ Wshington e Spencer Dinwiddie. Inclusive, foram os nomes que participaram da derrota para o Philadelphia 76ers, na tarde deste domingo (16).

Publicidade

Vale lembrar que oito atletas é o mínimo que a NBA exige para que o Mavericks ou qualquer outro time não perca jogos por WO. Portanto, Kidd ainda tem o número suficiente para entrar em quadra. No entanto, situações contratuais podem atrapalhar ainda mais a equipe em um futuro próximo.

Isso porque Kessler Edwards e Brandon Williams estão em contratos two-way e prestes a estourar o limite de jogos permitidos no contrato. O ala ainda pode atuar mais três vezes na liga principal, enquanto o armador terá mais seis partidas. Além disso, não é possível assinar novos contratos desse formato porque a data limite (4 de março) já passou. Da mesma forma, o Mavs não consegue fechar um acordo “normal” até o dia 10 de abril por conta das regras salariais.

Publicidade

Leia mais!

Outro ponto que pode dificultar ainda mais a situação de Dallas é o limite da folha salarial. A franquia tem apenas US$51 milhões disponíveis para contratar. Portanto, até mesmo os contratos de dez dias seriam um problema, já que o valor mínimo para um acordo neste formato é de US$61 milhões.

Uma forma de tentar burlar a falta de jogadores seria o Mavericks relacionar alguns nomes, mesmo não tendo condição de jogo. Ou seja, tirá-los do relatório de lesão e os colocar no banco de reservas, ao menos.

O jornalista da ESPN ainda mencionou o jogo contra o Brooklyn Nets, no dia 24 de março, como a possível primeira partida com WO.

Publicidade

“Se chegarmos na data do jogo contra o Nets, ou talvez se houver mais lesões, o Mavericks pode estar em um ponto em que terão que perder um jogo. Não vou garantir que isso de fato acontecerá porque nunca vimos isso antes na NBA”, comentou.

Por fim, é possível que a franquia entre com algum recurso na liga para tentar resolver a situação. Uma alternativa seria a permissão para ultrapassar o limite salarial. No entanto, Marks acredita ser pouco provável. Afinal, a NBA deve evitar abrir precedente pra outras equipes também pedirem para extrapolar o teto de gastos.

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA