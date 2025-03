Segundo ex-jogador, troca de Jimmy Butler foi pior que a de Luka Doncic

Após mais de um mês da trade deadline, Luka Doncic e Jimmy Butler, principais nomes envolvidos em troca impactaram seus novos times. Isso porque o Los Angeles Lakers agora briga por mando de quadra, enquanto o Golden State Warriors busca se firmar nos playoffs. Mas para o ex-jogador do Mavs, Theo Pinson, a troca de Butler foi mais “absurda” do que a de Doncic.

“Isso é uma troca pior do que a de Dallas e do Lakers, de longe. Jimmy Butler era a cultura do Heat. Independente do que você achava que ele estava fazendo fora de quadra, aquele cara trazia uma dureza. Ele trazia uma mentalidade. Juro por Deus, não importava qual fosse a posição de Miami. Se chegasse aos playoffs, qualquer time que o enfrentasse teria que se preparar muito”, disse Pinson.

Apesar da opinião do ex-jogador, os cenários são bem diferentes. Isso porque Butler forçou sua saída de Miami ao ficar de fora de jogos, o que obrigou o Heat a agir rápido e reduzir o valor de retorno na troca. Doncic, por outro lado, não deu nenhuma indicação de que queria ser trocado de Dallas. Mesmo assim a torcida não ficou satisfeita com o que recebeu em troca.

Publicidade

Leia mais!

Ainda assim, o Heat enfrenta dificuldades sem Butler em quadra. O recém-chegado Andrew Wiggins teve alguns bons momentos em Miami, mas ainda não conseguiu suprir a ausência do astro. Além disso, o ex-Warriors perdeu jogos devido a uma lesão.

Enquanto isso, Butler chegou mudando as perspectivas do Golden State Warriors. A equipe venceu 12 das 15 partidas desde sua chegada e o jogador parece ser a estrela que faltava ao lado de Stephen Curry.

Tanto a troca de Jimmy Butler quanto a de Luka Doncic, então, foram impactantes. Mas vale pontuar que Doncic é mais jovem, está em seu auge, e teve um valor baixo de retorno. Até por isso, então, torcedores e analistas repercutiram mais o impacto de sua saída do Mavs em relação ao antigo craque do Heat.

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA