Steve Kerr cogita Stephen Curry como desfalque no Warriors

Stephen Curry pode se tornar desfalque no Golden State Warriors. O astro chegou ao confronto diante do Denver Nuggets, na segunda-feira (17), como dúvida por uma distensão nas costas. No entanto, ele entrou em quadra e teve uma atuação ruim. Foram somente 20 pontos, com sete erros de ataque e quatro dos 14 arremessos de três pontos.

Após a partida abaixo do camisa 30, o técnico Steve Kerr admitiu que pode descansar Curry no Warriors. Para o treinador, seu astro está pressionado após o último mês de grandes atuações. Assim, precisaria de um descanso nesta terça-feira (18), diante do Milwaukee Bucks, para se recuperar.

“Stephen Curry está cansado”, admitiu o técnico do Warriors. “Ele tem nos carregado por um mês e tem sido incrível. Porém, está cansado. Então, precisamos dar um descanso para ele. Dá para ver que ele não tem a mesma energia”, seguiu.

Kerr pretende alinhar o descanso de Curry com a equipe médica do Warriors. O desconforto do astro nas costas tem sido avaliado por Rick Celebrini, vice-presidente de saúde de Golden State. Assim, as comissões técnica e médica devem decidir se o craque joga ou não diante do Bucks.

“Ele está exausto e precisamos considerar dar uma noite de descanso para que ele possa se recuperar. Pelo bem dele e do restante dos nossos jogos. Mas vamos ver. Acho que ele tem estado casando nos últimos jogos, então, precisamos encontrar uma maneira de recuperar sua energia”, completou Kerr.

Stephen Curry foi desfalque em apenas nove dos 68 jogos do Warriors na temporada. Mesmo aos 36 anos, o camisa 30 tem se empenhado para levar a franquia aos playoffs, enquanto tem médias de 24.3 pontos, 6.1 assistências e 4.4 rebotes. Assim, com ele em alto nível, a franquia ocupa a sexta posição do Oeste.

O ritmo elevado de jogo na temporada do Warriors, porém, trouxe riscos recentes para Curry. No pré-jogo contra o Sacramento Kings, na semana passada, ele começou a sentir dor nas costas. Algo que, para Kerr, pode ter impactado na atuação diante do Nuggets. O ídolo de Golden State, ainda assim, minimizou a relação.

“Eu me sinto bem. Claro, não joguei nada bem. Então, todo mundo, incluindo o técnico, vai tentar descobrir o motivo. Principalmente os turnovers, jogadas bobas a noite toda, mas eu vinha tendo uma sequência muito boa. Você espera ter um nível de consistência e, quando isso não acontece, vira uma questão. Vamos ver como minhas costas reagem amanhã, mas fora isso, me sinto bem”, disse Curry.

